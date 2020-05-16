Сурок с пиццей ходит дразнить собак на самоизоляции

Наглый зверь просидел у стеклянной двери около часа.

Кристин Чалела Багнелл, хозяйка двух собак, Мэгги Моисея, рассказала, что ее питомцев любит дразнить нахальный сурок.

Он играет на нервах самоизолированных собак, доводя их через стекло своим довольным видом свободного зверя, гуляющего когда вздумается. Но в это раз он превзошёл сам себя, придя на порог с куском пиццы и пожирая ее, глядя на страдающих животных. У двери сурок провел около часа

Видео забавного инцидента Кристин Чалела Багнелл выложила на Facebook.

Напомним, что в феврале соцсети облетело забавное видео, в котором кот изображал статуэтку, приносящую удачу в делах и богатство.