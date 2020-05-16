Россияне задаются вопросом, продлили ли карантин до 1 июня 2020

Сразу в нескольких российских регионах ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией были продлены до конца текущего месяца. Это означает, что восстановление экономики затянется, так как власти пока не решаются на кардинальные изменения.Продлили карантин до 1 июня, в каких регионах России?Запрет на проведение массовых мероприятий в Псковской области продлён до 31 мая. Соответствующие изменения губернатор региона Михаил Ведерников внёс в свой указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».Также до конца месяца закрыты для посещения лесопарки, парки, скверы, набережные, детские площадки и стадионы. Кроме этого, запрещено использовать уличное спортивное оборудование при проведении индивидуальных занятий физкультурой и тренировок на свежем воздухе.До 31 мая продлён запрет на передвижение внутри муниципалитетов и между районами.В пятницу, 15 мая 2020 года, в Пензенской области в очередной раз был продлен режим повышенной готовности. До воскресенья, 31 мая включительно. Аналогичная ситуация сложилась и во многих других российских регионах. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Пензенской области.

В оперативном штабе подчеркнули, что режим повышенной готовности продлен «со всеми действующими ограничениями».Данный режим, вызванный ситуацией с коронавирусом, был введен на территории нашего региона ровно два месяца назад, 15 марта 2020.Ограничения из-за угрозы распространения коронавируса в Чукотском автономном округе продлили до 31 мая. Соответствующие поправки в постановление внес губернатор региона Роман Копин. Как сообщили в пресс-службе местного правительства, санитарные врачи округа пока не рекомендуют резко сокращать меры профилактики. Жители старше 65 лет по прежнему должны соблюдать обязательную самоизоляцию, все приезжие в регион – пройти двухнедельный карантин.Работодателям вахтовиков рекомендовано продлить продолжительность смен и исключить доступ жителей вахтовых поселков в населенные пункты. При пользовании общественным транспортом и посещении общественных мест граждане должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Небольшие послабления сделаны для выпускников школ. Разрешено проведение индивидуальных и малогрупповых консультаций по подготовке к ЕГЭ и вступительным испытаниям. В детских садах сохраняют дежурные группы, рассматривается вопрос о работе учреждений в режиме свободного посещения.