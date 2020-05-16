При лечении Заворотнюк могут применить опасный вирус

При лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, для уничтожения глиобластомы могут применить вирус Зика. Такое предположение сделал врач-онколог Анатолий Кондратьев.Последние новости об Анастасии ЗаворотнюкГлиобластома или, как ее еще называют, астроцитома, по словам медика, — наиболее распространенная опухоль головного мозга. Это быстротекущее и суперзлокачественное образование. С таким диагнозом, по словам эксперта, больные живут не более года.Главная сложность удаления таких злокачественных опухолей, по словам Кондратьева, заключается в том, что врач видит только основную часть опухоли и не видит клеток, которые уже проникли в ткань мозга. Кроме того, даже после удаления новообразования и терапии в ткани головного мозга пациента могут остаться стволовые клетки глиобластомы, что впоследствии приводит к рецидиву.— Рак мозга лечат с помощью операции, химиотерапии и радиационного излучения, но, несмотря на эти процессы, раковые клетки часто остаются в организме и продолжают вызывать образование новых опухолей, как это было и с Анастасией Заворотнюк, — сказал врач. — Но после ряда исследований ученые пришли к выводу, что новые клетки опухоли может уничтожить вирус Зика.По словам эксперта, этот вирус способен нападать на раковые клетки в мозге пациента и разрушать их.Чтобы проверить догадки, ученые провели эксперимент. Они инфицировали раковые опухоли двумя разными штаммами вируса Зика и обнаружили, что оба способны разрушать раковые клетки, не трогая при этом другие здоровые клетки, содержащиеся в опухоли. После этого эксперимент провели на мышах. Одни грызуны получили плацебо — простую соленую воду, а другим ввели вирус Зика. Исследователи обнаружили, как и ожидалось, что у мышей, инфицированных вирусом, раковые опухоли заметно уменьшились уже через две недели.

Более того, во время экспериментов выяснилось, что аттенуированная вакцина Зика тоже способна снизить риск повторного появления глиобластомы. Вакцина вызывает в тканях мозга противовирусный ответ и развивает воспаление, в результате чего опухолевые образования погибают. Однако сейчас, по словам врача, нужно выявить, насколько препарат безопасен и какие у него побочные эффекты.При этом собеседник издания отметил, что этот метод может стать одним из вариантов лечения, по которому пойдут врачи актрисы Анастасии Заворотнюк.Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк сегодня, 16 мая 2020Российские ученые сделали важное открытие, которое поможет вылечить рак у Анастасии Заворотнюк. Они научились уничтожать злокачественные опухоли с помощью вирусов.О перспективной технологии директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил президенту Владимиру Путину. Пока этот способ лечения экспериментальный. Среди добровольцев, которые испытывают его эффективность, актриса Анастасия Заворотнюк.О том, почему звезда еще не начала терапию, рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков. Он пояснил, что у артистки наметилась ремиссия. Ее муж Петр Чернышев попросил подождать с экспериментами над супругой.Эксперт отметил, что специалисты провели тестирование в культуре клеток больной раком Анастасии Заворотнюк и уже знают, какой вирус на нее действует. Он подчеркнул, что вирусы подбираются индивидуально под пациента, поскольку не существует двух одинаковых опухолей.По словам Петра Чумакова, клетки из опухоли Анастасии Заворотнюк у них в лаборатории «хорошо пошли». Они размножаются, и теперь ученые могут выработать их столько, сколько необходимо для дальнейших исследований.