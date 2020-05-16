Ортодонт рассказала, почему нельзя игнорировать дыхание ребенка ртом и чем это чревато

Очень много детей, которые не дышат носом. Многие родители проблему не воспринимают всерьез и совершенно напрасно. Если не научить ребенка дышать правильно, это может привести к ряду серьезных патологий.

Ортодонт Анна Семенкова рассказала, почему нельзя игнорировать дыхание ребенка ртом и чем это чревато.

«Воздух, который мы вдыхаем через нос, подвергается значительным изменениям: согревается, увлажняется и очищается. При ротовом дыхании количество проникающих микроорганизмов увеличивается в 10 раз! Как следствие — ребенок начинает часто болеть. Но и это еще не все. При ротовом дыхании объем поступающего кислорода ограничивается на 20 процентов, нарушается мозговое кровообращение, что становится причиной снижения концентрации и внимания, гиперактивности, быстрой утомляемости, ухудшения успеваемости в школе», — объяснила Анна Семенкова.

Читайте на Информинг.Ру: Врач назвала основы противораковой диеты

Врач говорит, что при длительном нарушении носового дыхания меняется не только общее состояние несовершеннолетнего, но и его внешний вид. Первое, на что могут обратить внимание родители — наблюдается нарушение осанки. Это объясняется тем, что для увеличения просвета дыхательных путей и получения воздуха в большем количестве, ребенок неосознанно наклоняет голову вперед.

Как следствие, появляется недоразвитие грудной клетки. Оно может вылиться в снижение жизненной емкости легких.

«Аденоидное лицо» выдает ребенка, который дышит ртом, а не через нос. Как правильно, у такого дитяти средняя треть лица увеличена, нос укорочен, наблюдается синюшность под глазами, а сама кожа бледная. Выражение лица при этом вялое.

Врач обратила особое внимание на то, как страдают зубы из-за ротового дыхания. При таком типе верхняя челюсть становится вытянутой, может появиться гнусавость. Из-за дыхания не через нос постоянным зубам не хватает места, возникает их скученность.

Нижняя челюсть, зажатая верхней, смещается назад и тоже становится узкой. Слюна при этом становится вязкой и провоцирует развитие кариеса и заболевания десен, предостерегла Анна Семенкова.

В борьбе с нарушением носового дыхания важна командная работа нескольких специалистов, в том числе педиатра, оториноларинголога, аллерголога, ортопеда, логопеда, стоматолога, ортодонта.

Чем раньше причина ротового дыхания будет устранена, тем больше шансов у родителей повлиять на правильное развитие ребенка, эстетику его лица и улыбки.

Яндекс Дзен