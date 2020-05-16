Алтайские единороссы после публикации деклараций озвучили среднюю сумму пожертвований помощь медикам

На 15 мая 18 депутатов Алтайского Заксобрания от «Единой России» последовали призыву председателя партии Дмитрия Медведева о пожертвованиях в помощь врачам и гражданам. Как сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе реготделения, средняя сумма взноса составила 30 тысяч рублей. Правда, лидер единороссов призывал перечислять месячные зарплаты, и, судя по недавно опубликованным декларациям, у многих краевых парламентариев, в том числе тех, кого обеспечивает бюджет, доходы в месяц на порядок больше 30 тысяч рублей.

В конце апреля Дмитрий Медведев призвал своих однопартийцев из числа депутатов Госдумы, сенаторов и депутатов региональных парламентов выплатить членские взносы в размере месячной зарплаты. Деньги должны пойти на помощь врачам, которые борются с коронавирусом и людям, испытывающим трудности.

В пресс-службе алтайского реготделения ЕР сообщили, что с 29 апреля на сегодняшний день пожертвования внесли 18 депутатов Алтайского Заксобрания. При этом всего во фракции большинства состоит 42 парламентария. Средняя сумма взноса составила 30 тысяч рублей. «Добровольный сбор средств продолжается, депутаты также заявляют о готовности вносить пожертвования в последующие месяцы, в том числе и те, кто пока их не внес», — пояснили в партии, добавив, что взносы можно делать постепенно, на протяжении нескольких месяцев. Депутаты Госдумы перечисляют деньги на специальный счет центрального исполкома ЕР.

Также утверждается, что помощь единороссов не ограничивается членскими взносами, а многие направляют добровольные пожертвования и помимо этого. По состоянию на 14 мая общая сумма средств, собранных при участии депутатов, членов партии, составила 6,7 млн рублей. Эти деньги идут на покупку средств защиты для медиков, оказание помощи больницам и их сотрудникам, а также простым гражданам.

Между тем отметим, что средняя сумма взноса депутатов Заксобрания в десятки раз меньше средних заработков за месяц, которые они декларировали по итогам 2019 года. К примеру, получающий зарплату непосредственно из бюджета спикер АКЗС Александр Романенко задекларировал доход в размере 4,5 млн рублей – 375 тысяч рублей в месяц, его заместитель Сергей Серов – 3,9 млн рублей – 325 тысяч рублей в месяц. Схожие суммы продемонстрировали председатели постоянных комитетов, которые возглавляют исключительно единороссы.

Отдельно стоит отметить депутатов, в отношении доходов которых не вполне корректно использовать слово «зарплата», поэтому и высчитать вероятный размер пожертвований согласно призыву Дмитрия Медведева сложнее. Так, из декларации о доходах Дмитрия Аганова следует, что в 2019 году он заработал 37,8 млн рублей, то есть около 3,1 млн рублей в месяц. Правда, в 2019 году его доходы оказались почти на треть меньше, чем годом ранее. Вторую строчку по заработку занял единоросс Алексей Найден — 20,3 млн рублей – почти 1,7 млн рублей в месяц. Тройку лидеров замкнул Николай Бушков – его доход 18 млн рублей – 1,5 млн рублей в месяц. Лидер фракции ЕР Сергей Приб заработал в 2019 году 11,6 млн рублей – почти 970 тысяч рублей в месяц.

При этом самый «бедный» по итогам 2019 года единоросс из АКЗС — Сергей Лямин, который задекларировал всего 386,6 тысяч рублей за год или около 32 тысяч рублей в месяц. Это уже больше, чем средний размер пожертвований.

Так, если бы руководство АКЗС и постоянных комитетов (всего восемь человек) за раз пожертвовало реальный месячный доход, средняя сумма была бы больше при условии, что они сохранили доходы в 2020 году на том же уровне, что и в 2019 году. Не исключено, что копилка еще пополнится: как уже отмечалось, деньги можно перечислять постепенно, вероятно, чтобы не оказывать резкого давления на партийцев и не оставлять их полностью без месячного заработка. Таким образом, можно ожидать, что в ближайшее время средний размер пожертвований от каждого конкретного единоросса вырастет.