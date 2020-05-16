Бабкина возвращается к работе на телевидении

Переболевшие коронавирусом ведущие Александр Васильев и Надежда Бабкина возвращаются к съёмкам программы «Модный приговор».

Историк моды выздоровел в конце апреля и полностью восстановился. А вот Надежда Бабкина выписалась из больницы только в начале в мае и по собственной просьбе.

Надежда Бабкина: новости сегодня, 16 мая

— Сейчас с Надеждой Георгиевной всё хорошо. Ездит на физиопроцедуры в клинику, делает уколы. Старается больше отдыхать, но уже репетирует — врачи не запрещали, — рассказал помощник артистки Александр Велор.

Александр Васильев сообщил, что съёмки пройдут 16 и 18 мая. В студии примут все необходимые меры предосторожности в целях профилактики заболеваемости коронавирусом. Все сотрудники обязаны ходить в масках и перчатках, количество присутствующих максимально сократят.

Также ведущий посоветовал всем, кто готовится к госпитализации взять с собой беруши.

— Даже в самых хороших больницах, а мне повезло — я лечился именно в такой, стены не заглушают все звуки, люди постоянно кашляют. Где-то они очень тонкие, плюс у кого-то соседи по палате. А ещё рекомендую захватить в больницу своё мыло, шампунь, который там никто не даст, пижаму и сланцы для душа, — заявил Александр Васильев.

Состояние здоровья Бабкиной

Медики прописали певице принимать успокоительное и антидепрессанты. Артистка соблюдает строгий режим, а также выполняет все предписания врачей, чтобы как можно быстрее восстановиться и вернуться к работе.

Недавно Надежда Бабкина впервые обратилась к своим поклонникам после выписки из медучреждения. Она заявила, что ей удалось выжить благодаря своевременной помощи и высокому профессионализму российских врачей.

Известно, что Бабкина самостоятельно обратилась в клинику, когда домашнее лечение перестало помогать. Близким пришлось заплатить аванс в размере 300 тысяч рублей, чтобы артистку положили на обследование. Сутки пребывания в этом медицинском учреждении стоят 25 тысяч рублей.