Выпускники настаивают на отмене ЕГЭ в 2020 году

Одиннадцатиклассники выступили за отмену ЕГЭ в этом году. Как вариант — выпускники согласны сдать экзамены, но — позже.

Каждый четвертый выпускник выразил мнение, что ЕГЭ в этом году нужно вообще отменить (24%). При этом 32% одиннадцатиклассников считают приемлемым вариантом перенос экзамена на более поздний срок.

Отменят ЕГЭ или нет в 2020 году?

Каждый пятый выпускник ратует за замену ЕГЭ другой формой сдачи экзаменов, а 13% считают, что стоит провести ЕГЭ в традиционном формате.

Только 9% учащихся поддерживают идею проведения экзамена в дистанционном формате.

Такие данные получены в ходе опроса специалистов сервиса «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart». В опросе приняли участие 1300 одиннадцатиклассников из всех регионов России.

Ранее Рособрнадзор предложил перенести ЕГЭ-2020 на август. Предполагается, что экзамены пройдут либо с 4 по 25 августа, либо с 11 по 31 августа. Однако окончательного решения по срокам проведения пока нет. Выпускные вечера и последние звонки предложено провести в онлайне.

Что с ЕГЭ в 2020 году?

Некоторые вузы решили отказаться от проведения государственных экзаменов в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр образования и науки Валерий Фальков. По его словам, такое решение приняли вузы, где образовательные стандарты позволяют оставить только защиту диплома.

Фальков утверждает, что министерство находится в тесном контакте с работодателями и обеспечивает выпускников рабочими местами. Минобрнауки ещё 6 апреля разрешило вузам перейти на дистанционную форму обучения, а также самостоятельно установить форму государственного итогового экзамена.

С какого числа в 2020 году будут сдавать ЕГЭ?

Сдача Единого государственного экзамена в России для поступающих в вузы может начаться с 19 июня. Об это сообщил источник из правительства РФ.

Напомним, сдача ОГЭ в 2020 году для 9-классников отменила из-за эпидемиологической ситуации в стране.

ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня.

Ректор одного из московских институтов отметил, что проведение экзаменов с конца июня позволит завершить приемную кампанию в конце лета и начать учебный год с 1 сентября.