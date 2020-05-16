The Economist: Молодежь в Турции отдаляется от религии

В статье под названием «Турция преследует тех, кто выступает против гомофобии», The Economist отмечает, что во многих странах гомосексуализм запрещён, а в некоторых вообще за это приговаривают к смертной казни. Но так как Турция — светское государство, в ней гомосексуализм не запрещен.

10 лет назад, указывается в статье, у Турции были прекрасные отношения с Европейским союзом. Правительство во главе с тогдашним премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом подписало конвенцию, запрещающую гендерное неравенство и дискриминацию. Сразу после этого в Стамбуле был проведён огромный парад. The Economist отмечает, что сегодня от той атмосферы, которая была тогда, ничего не осталось. Гей-парады были запрещены.

В статье подчёркивается, что инициатива президента Эрдогана воспитать «религиозное поколение» не дала желаемого результата. Результаты проведённых исследований показывают, что молодёжь всё больше отдаляется от религии. Возможно поэтому в стране ведётся всё более жестокая политика.