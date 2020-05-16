Бастрыкин поручил возбуждать дела из-за невыплат надбавок медикам

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах незамедлительно возбуждать уголовные дела за невыплату денежных компенсаций медикам, работающим с зараженными коронавирусом. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Александр Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований. Кроме того, глава ведомства указал на необходимость правовой оценки иных нарушений в указанной сфере», — сообщила Петренко.

По ее словам, в ряде субъектов уже проводятся процессуальные проверки о полных или частичных невыплатах надбавок медикам, привлеченным к лечению пациентов с COVID-19. Поводом для их начала стали материалы в СМИ (такие проверки организованы в СУ по Кабардино-Балкарской Республике, Кемеровской, Орловской областям), а также обращения медицинских работников, поступившие в следственные органы СУ СК России по Новгородской области.

Напомним, сегодня на встрече с губернаторами Путин поручил разобраться, почему доплаты получила лишь часть медицинского персонала, которая непосредственно работает с зараженными коронавирусом людьми. Ранее медикам назначили допвыплаты из федерального бюджета: для врачей они составляют 80 тыс. рублей в месяц, для среднего медперсонала и врачей скорой — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала, фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — 25 тыс. рублей.