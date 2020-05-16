Беременная 13-летняя россиянка заявила об изнасиловании

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Школьница Дарья из Красноярского края, которая, как предполагалось ранее, беременна от своего 10-летнего друга, рассказала о биологическом отце ее будущего ребенка. Им оказался не ее приятель Иван, а 16-летний подросток из ее родного города Железногорска. Об этом Дарья заявила в своем Instagram-аккаунте.

По словам семиклассницы, она долго не могла отойти от случившегося и решиться на признание родителям. «Было изнасилование… Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно это все вспоминать… Долгое время после того случая я не могла ничего делать, мне было в то же время страшно и одиноко», — написала Дарья.

Она добавила, что изнасиловавший ее подросток был очень высоким и полным для своих лет. Как призналась семиклассница, юноша надругался над ней в подъезде в темное время суток, поэтому никто не мог прийти ей на помощь. По словам школьницы, теперь она боится встретить молодого человека на улицах города.

В середине января стало известно, что Дарья попала в больницу, где медики узнали о ее беременности. Семиклассница решила сохранить ребенка. Региональное следствие возбудило уголовное дело, по данным которого в ноябре 13-летняя школьница вступила в сексуальные отношения со знакомым и забеременела. Однако в конце месяца Дарья и ее 10-летний друг Иван рассказали о своей любви в эфире телепередачи. Там же девочка пояснила, что все случилось не в подъезде, а дома у ее приятеля.