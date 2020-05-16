“Губернаторы получили хоть какие-то полномочия, но были к этому не готовы”: Олег Савченко о борьбе с коронавирусом в регионах

Предприниматель, бывший депутат Госдумы Олег Савченко ответил в прямом эфире на вопросы читателей «Блокнота» и главного редактора Олега Пахолкова.

Надо ли было раздавать населению «вертолетные деньги»?

Как помочь малому бизнесу в стрессовой ситуации?

Что делать тем, кто находился в «сераз зоне» экономики

Как глобализация ударила по бизнесу?

Почему власти в регионах оказались не готовы к полномочиям, которые им дал федеральный центр? Основной темой разговора стала сложная экономическая ситуация в стране на фоне распространения коронавируса.

Основной темой разговора стала сложная экономическая ситуация в стране на фоне распространения коронавируса.