“Губернаторы получили хоть какие-то полномочия, но были к этому не готовы”: Олег Савченко о борьбе с коронавирусом в регионах

Предприниматель, бывший депутат Госдумы Олег Савченко ответил в прямом эфире на вопросы читателей «Блокнота» и главного редактора Олега Пахолкова.
Надо ли было раздавать населению «вертолетные деньги»?
Как помочь малому бизнесу в стрессовой ситуации?
Что делать тем, кто находился в «сераз зоне» экономики
Как глобализация ударила по бизнесу?
Почему власти в регионах оказались не готовы к полномочиям, которые им дал федеральный центр? Основной темой разговора стала сложная экономическая ситуация в стране на фоне распространения коронавируса.
Основной темой разговора стала сложная экономическая ситуация в стране на фоне распространения коронавируса.