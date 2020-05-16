Теракт в Анкаре 13 03 2016, видео, фото, подробности: число погибших продолжает расти

Теракт в Анкаре 13 03 2016, видео, подробности: число погибших продолжает расти, по последним данным, предоставленным Министром Здравоохранения Турции, погибли 34 человека, ещё 184 пострадали, из них 19 находятся в тяжелейшем состоянии. Среди них уже нашли 2 смертника, совершивших теракт.

Теракт в Анкаре 13 03 2016, видео, подробности — просто ужасают. Напомним, что в центре города, возле зданий Министерства Обороны и Парламента, взорвался «напичканный» взрывчаткой автомобиль. Рядом с источником взрыва находился пассажирский автобус. Террористы, стоит отметить, выбрали самый оживленный участок города. Там сейчас творится ужасное: все горит, вокруг спасают людей, правоохранители уже окружили всю территорию, остальные же патрулируют по всему городу. По предварительным пока сведениям, в автобусе находились как раз военные.

Теракт в Анкаре 13 03 2016 оказал влияние на всех. В.В.Путин уже высказал осуждение по этому поводу, также он соболезнует всем погибшим и президенту Турции. Тем временем прессе запретили полностью освещать события, происходящие сейчас в Анкаре. Уже выпущен указ о приостановлении работы соцсетей — он вступил в силу, соцсети в Турции не работают. Посольство России в Турции сообщает о том, что наших соотечественников там не было, среди погибших россиян нет.

Теракт в Анкаре 13 03 2016, видео: