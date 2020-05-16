Зампред Каменского райсобрания попросил прокуратуру проверить вывоз мусора виртуальных площадок

Зампред Каменского райсобрания Иван Панченко попросил прокуратуру проверить работу районной администрации и регоператора по обращению с ТКО ООО ИП «Линетт». По утверждению народного избранника, регоператор фактически занимается вывозом отходов с несуществующих площадок накопления, организовать которые должны были чиновники из райадминистрации.

Как следует из обращения депутата (копия есть в распоряжении редакции ИА «Банкфакс»), схема размещения площадок для накопления ТКО в Камне-на-Оби, которая была принята только в сентябре 2019 года, не охватывает частный сектор. Кроме того, по его наблюдениям, в сельсоветах такие объекты фактически отсутствуют, несмотря на то, что их схема размещения также была утверждена другим постановлением, принятым в октябре 2019 года. Учитывая, что почти год эти схемы отсутствовали, Панченко считает, что регоператор не имел возможности отражать в договорах с гражданами графическую информацию об их размещении.

Зампред райсобрания считает, что это свидетельствует о ненадлежащем качестве оказанной услуги по обращению с отходами, и, как следствие, жители муниципалитета имеют право на перерасчет ее стоимости вплоть до полного освобождения от оплаты. Кроме того, он отметил, что районная администрация до сих пор не озаботилась созданием площадок для накопления ТКО, в чем Панченко также усматривает нарушение. В связи с этим он обратился к Каменскому межрайонному прокурору с просьбой проверить деятельность как регоператора, так и райадминистрации.

Отметим, что ранее прокуратура уже вносила и.о. главы Каменского района Евгении Гордиенко представление за недочеты в организации сбора мусора в муниципалитете. Вместе с ней под раздачу угодил и «Линетт» вместе с главами шести сельсоветов района. Нарушения тогда указывались все те же: несвоевременный вывоз отходов и отсутствие специальных площадок для их накопления. Между тем, как ранее сообщали инсайдеры, работой регоператора в Каменской зоне руководил Анатолий Гордиенко. В «Каменских известиях» он упоминается как заместитель руководителя ООО ИП «Линетт» по оргвопросам и отвечает на вопросы горожан о вывозе мусора. По некоторым данным, он приходится мужем и.о. главы района Евгении Гордиенко.