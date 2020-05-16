В Нью-Йорке от коронавируса умер последний летчик-истребитель Второй мировой войны

Газета The New York Times сообщает, что в Нью-Йорке в возрасте 97 лет умер Ежи Глувчевский – последний летчик-истребитель Второй мировой войны, участник воздушных боев над Гентом, совершивший около 100 боевых вылетов, награжденный тремя «Крестами за доблесть». Причина смерти: коронавирусное заболевание COVID-19.

Он родился 19 ноября 1922 года в Варшаве. В сентябре 1939-го смог покинуть Польшу и через Румынию добрался до Ближнего Востока, где вскоре присоединился к Карпатской бригаде, действовавшей в северной Африке. Позже был переброшен в Великобританию, воевал в составе 308-й эскадрильи ВВС США во Франции.

После войны Ежи Глувчевский вернулся в Польшу. В 1952 году окончил архитектурный факультет Варшавского технологического университета, как архитектор участвовал в реконструкции Варшавы.

В начале 1960-х Глувчевский покинул Польшу. В 1962 году поселился в США. Преподавал в университете Северной Каролины. В Нью-Йорке он работал в Фонде Форда и в структурах ООН. Он также читал лекции по архитектуре в Институте Пратта.