«Авантюра»: Астролог Володина назвала причину расставания Агаларова и Гавриловой

На этой неделе российский и азербайджанский певец и предприниматель Эмин Агаларов проинформировал общественность о намерении оставить свою супругу, модель Алёну Гаврилову, на которой женился в 2018 году. Когда данное известие облетело интернет, оно неприятно удивило и саму избранницу музыканта, в отличие от Василисы Володиной: астролог считает причиной крушения брака знаменитостей неправильно выбранную дату свадьбы. По мнению телеведущей Первого канала, не стоило влюблённым регистрировать свой брак в день, следовавший за солнечным затмением, так как тогда, 14 июля 2018 года, «Венера находилась в Деве», а это якобы означает сухость чувств и быстрое охлаждение супругов друг к другу. Женитьба знаменитости, по мнению Володиной, на фоне всего этого была «авантюрой чистой воды».

Но не только дата свадьбы сыграла решающую роль в расставании пары, считает известный астролог, ведь прогностические показатели на 2018 год не очень хорошие в гороскопе как Эмина Агаларова, так и его избранницы Алёны Гавриловой. Изначально артист воспринял своё увлечение светской львицей как серьёзные чувства, и у него возникло желание жениться, а в марте 2020-го осознал иллюзорность своих ощущений, пояснила Василиса Володина.