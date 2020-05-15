Бабаджан: Турция может провести выборы в следующем году, но с большей вероятностью — в 2023 году

Бабаджан сказал, что он не ожидает, что досрочные выборы будут объявлены до того, как будет назначено президентское голосование в 2023 году, потому что правящая Партия справедливости и развития (ПСР) в настоящее время находится в слабом положении.

Но в то время как Бабаджан уточнил, что выборы в этом году в разгар вспышки COVID-19 очень маловероятны. «Я вижу, что вероятность выборов будет немного выше в 2021-2022 годах», — пояснил он.

Издание отмечает, что в последнее время в некоторых оппозиционных кругах и средствах массовой информации появились слухи о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может назначить досрочные выборы, как это было в прошлом, когда ему это было выгодно.

Вслед за Бабаджаном, который ранее был ведущей фигурой в ПСР, в его новую партию последовали другие политики, не согласные с курсом, принятым правящей партией в последние годы. Создание DEVA в марте и «Партии будущего» бывшего премьер-министра ПСР Ахмета Давутоглу в декабре привели к предположениям, что расколы в ПСР могут стать серьёзным вызовом для Эрдогана.

Но лидер DEVA сказал ВВС, что отношения его партии с бывшим президентом Абдуллахом Гюлем были только консультативными, и что Гюль больше не занимается активной политикой. Бабаджан отрицал, что DEVA говорили с Гюлем о том, что он станет кандидатом в президенты от партии на следующих выборах.

Кроме того, отвечая на слухи о том, что правительство может изменить систему голосования на будущих президентских выборах, чтобы облегчить победу Эрдогана, Бабаджан сказал, что турецкий народ не примет такой шаг и это только ускорит «путешествие к концу» — под которым он, по-видимому, подразумевал поражение Эрдогана в урне для голосования.

«Когда земля под ногами начинает теряться, и поддержка начинает теряться, правила игры меняются. Это не выдерживает в нашем обществе никакой критики, это было проверено много раз», — заключил он.