Путин дал новые поручения из-за ситуации с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин дал кабмину и властям регионов новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.

В частности, поручено:

— внести до 1 июня изменения в закон о спецдоплатах медикам и повышении пособия по уходу за ребенком;

— к 1 июня списать налоги за второй квартал для малого бизнеса и НКО;

— докапитализировать в объеме не менее 12 млрд рублей микрофинансовые организации для повышения в 2020 году доступности заемных средств для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей;

— мониторить доплаты к зарплате медикам, оказывающим медицинскую помощи больным COVID-19;

— наращивать объемы тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции;

— сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для граждан, страдающих хроническими заболеваниями;

— создать условия для восстановления работы предприятий базовых отраслей экономики, в том числе в сферах строительства, промышленности, сельского хозяйства, связи, энергетики, добычи полезных ископаемых, предусмотрев соблюдение в таких организациях санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, сегодня на встрече с губернаторами Путин поручил разобраться, почему доплаты получила лишь часть медицинского персонала, которая непосредственно работает с зараженными коронавирусом людьми. Ранее медикам назначили допвыплаты из федерального бюджета: для врачей они составляют 80 тыс. рублей в месяц, для среднего медперсонала и врачей скорой — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала, фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — 25 тыс. рублей.