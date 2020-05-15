«Роснефть» подтверждает неизменность дивидендной политики и ожидает положительного денежного потока в 2020 году

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«Роснефть» ожидает положительного денежного потока по итогам 2020 года, несмотря на высокую волатильность на нефтяном рынке, а также подтверждает неизменность принципов дивидендной политики даже в сложных, беспрецедентных условиях, которые складываются в настоящее время

Об этом заявил вечером в пятницу в ходе телефонной конференции с инвесторами первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.

«Мы ожидаем, что даже в этих непростых для большинства энергетических компаний условиях денежный поток компании останется в положительной зоне. Даже в текущей конъюнктуре компания остается прибыльным, устойчивым, генерирующим свободный денежный поток бизнесом», — сказал он.

Федоров напомнил, что в прошлом месяце совет директоров компании рекомендовал финальные дивиденды за 2019 год в размере 18,7 руб. на одну обыкновенную акцию.

«Учитывая выплату промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2019 года, выплата дивидендов составит рекордные 354,1 млрд рублей, — отметил первый вице-президент компании. — Планируемые выплаты полностью соответствуют основному принципу дивидендной политики — 50% [от чистой прибыли] нашим акционерам. Мы еще раз подтверждаем неизменность принципов нашей дивидендной политики даже в сложных, беспрецедентных текущих условиях»

Федоров подчеркнул, что «Роснефть» не будет менять дивидендную политику, предусматривающую направление на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО.

«Принципы дивидендной политики в части выплаты 50% прибыли менять не будем», — резюмировал он..

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