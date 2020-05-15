Депутат Госдумы Оксана Пушкина заболела коронавирусом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, что заболела коронавирусом, передает РИА «Новости».
По ее словам, она переносит болезнь бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о случаях заражения новым типом коронавируса COVID-19 среди депутатов.
Среди заболевших, по словам Володина, двое депутатов находятся в самоизоляции дома, еще двое были госпитализированы в больницу. При этом еще один излечился от заболевания и был выписан из больницы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Госдуме выявлено пять случаев заражения COVID-19
Источник