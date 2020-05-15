Депутат Госдумы Оксана Пушкина заболела коронавирусом

Прослушать новость

Остановить прослушивание

Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, что заболела коронавирусом, передает РИА «Новости».

По ее словам, она переносит болезнь бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о случаях заражения новым типом коронавируса COVID-19 среди депутатов.

Среди заболевших, по словам Володина, двое депутатов находятся в самоизоляции дома, еще двое были госпитализированы в больницу. При этом еще один излечился от заболевания и был выписан из больницы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Госдуме выявлено пять случаев заражения COVID-19

Источник