Источник сообщил цели поездки Козака в Берлин

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Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Николаевич Козак

Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в Берлин в целях обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Источник уточнил, что Козак прибыл по приглашению немецкой стороны.

«Прибыл в Берлин по приглашению германской стороны для того, чтобы обсудить проблематику урегулирования на юго-востоке Украины и, возможно, какие-то другие вопросы», — добавил собеседник агентства.

Кроме того, представитель Кремля намерен в рамках однодневного визита провести личную встречу с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая произойдет впервые.

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