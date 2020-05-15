Россия и Сербия обсудили ситуацию с коронавирусом

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Алексей Никольский/РИА «Новости»

Министры обороны России и Сербии Сергей Шойгу и Александр Вулин по телефону обсудили ситуацию с коронавирусом и сотрудничество стран, пишет ТАСС со ссылкой на минобороны.

Отмечается, что Вулин поблагодарил Шойгу за помощь России в борьбе с коронавирусом.

Также обсуждалось «состояние и перспективы российско-сербского военного сотрудничества».

Ранее Россия направила в Сербию самолеты с врачами и медоборудованием, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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