У бывшего главы мурманского минздрава нашли 73 млн при обыске

Сейчас Валерий Перетрухин занимает пост директора детской областной больницы.

В Мурманске 14 мая прошли резонансные обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Раскрывать имя фигуранта уголовного дела управление МВД России по Мурманской области не стало, но региональные СМИ сообщают в пятницу, что речь идет бывшем замминистра здравоохранения региона Валерии Перетрухине. Ныне он занимает пост директора детской областной больницы.

Издание «Северпост» заявило, что у чиновника нашли 73 миллиона рублей, лежавших в коробках из-под обуви. Известный телеграм-канал «Незыгарь» уточняет, что у Перетрухина обнаружилось 62 млн рублей, 133 тысяч евро и 60 тысяч долларов США. Фото коробок с купюрами опубликовал блог bloger51.

«Курировал Перетрухина первый замгубернатора Алексей Тюкавин. Сейчас он на пенсии в отставке. Не исключено, что в ближайшее время Тюкавин так же станет фигурантом уголовного дела», — сообщает «Незыгарь».

«Комсомольская правда — Мурманск» уточняет, что обвинения бывшему замминистра пока не предъявлены.

«Северпост» сообщает, что в 2016 году выяснило об участии замминистра в закупочных схемах. Тогда компания «Фармация Заполярья» с помощью чиновника получила примерно миллиард рублей на закупку лекарств для льготников. Перетрухин и «Фармация Заполярья» подали иск на издание на 100 тысяч рублей, но он был отклонен Тринадцатым арбитражным апелляционным судом.

Областную детскую больницу Валерий Перетрухин возглавил в 2006 году. В 2013 году он был назначен на пост замминистра здравоохранения, а в 2019 году, после прихода на пост губернатора Андрея Чибиса, вернулся руководить больницей. Именно в медучреждении, по сообщению региональных СМИ, и прошли обыски. Однако источник ТАСС опровергает эту информацию.

Доходы Валерия Перетрухина в бытность замглавы министерства были довольно скромны:

2012 год: 1,34 млн. Супруга — 16 тысяч.

2013 год: 2,3 млн. Супруга — 247 тысяч.

2014 год: 3,1 млн. Супруга — 1,6 млн.

2015 год: 2,6 млн. Супруга — 724 тыс.

2016 год: 3,1 млн. Супруга — 758 тыс.

2017 год: 2,9 млн. Супруга — 871 тыс.

2018 год: нет данных.

Валерий Перетрухин родился в 1963 году в Лениногорске Восточно-Казахстанской области. В 1986 году он окончил Ленинградский педиатрический медицинский институт. В 1985-1986 годах работал фельдшером Ленинградской станции скорой медицинской помощи. В 1986-1987 годах был врачом-интерном детской городской больницы №2 в Мурманске, работал в должности врача-педиатра родильного дома №1. В 1989-1990 годах Перетрухин был педиатром детской поликлиники №2. В 1990 году он занял должность заместителя председателя комитета по здравоохранению администрации Мурманска и проработал в этой должности до 2006 года. Перетрухин женат, имеет четверых детей.

Напомним, что в 2019 году обыски сотрясали высший чиновничий эшелон Ростовской области. Силовики пришли даже к вице-губернатору Сергею Сидашу.