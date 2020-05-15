Великолепная восьмерка: как был создан противовес НАТО

14 мая 1955 года в Варшаве восемь государств «социалистической ориентации» во главе с СССР подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, давший старт одному из самых известных военных союзов в истории. «Известия» вспоминают историю Варшавского договора.

Когда маски сорваны

Блок НАТО, объединивший поначалу 12 стран при очевидной гегемонии США, был основан 4 апреля 1949 года. В Советском Союзе с ответным созданием военного союза не торопились. Считалось, что вполне достаточно партийной вертикали, которой подчинялись лидеры стран советского блока, а значит, и их армии. А в Польше и ГДР надеялись на более веские основания для совместных боевых действий в случае наступления часа икс.На пропагандистском поле Москва отвечала порой самыми неожиданными способами. В марте 1954 года Советский Союз даже подал заявку на вступление в НАТО. «Организация Североатлантического договора перестала бы быть замкнутой военной группировкой государств, была бы открыта для присоединения других европейских стран, что наряду с созданием эффективной системы коллективной безопасности в Европе имело бы важнейшее значение для укрепления всеобщего мира», — говорилось в документе.Предложение было отвергнуто на том основании, что членство СССР противоречило бы демократическим и оборонительным целям альянса. В ответ Советский Союз принялся обвинять Запад в агрессивных планах. «Маски сорваны» — такова была реакция Москвы, прогнозируемо оставшейся перед закрытыми дверями НАТО. Подписание Североатлантического договора Подписание Североатлантического договора, Вашингтон, 1949 год. Фото: ТАСС/ASSOCIATED PRESSПредвестием военного блока «стран социализма» считается совещание генеральных секретарей компартий и военного руководства стран коммунистической ориентации, состоявшееся в Москве ещё при Иосифе Сталине, в январе 1951 года. Именно там начальник штаба Группы советских войск в Германии генерал армии Сергей Штеменко заговорил о необходимости создания военного союза братских социалистических стран — для прямого противостояния НАТО.СССР к тому времени уже взял на вооружение гуманитарный арсенал «борьбы за мир». Но чем миролюбивее была риторика Москвы, тем сильнее боялись «советской угрозы» «на том берегу». Появился даже популярный анекдот: Сталин (в более поздних вариантах — Хрущев и Брежнев) объявляет: «Войны не будет. Но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется». Обе стороны убеждали мир в агрессивности противника.

Германская угроза

Конечно, Штеменко был не единственным «ястребом», ратовавшим за создание общего военного «кулака» стран социализма. Авторитет Советской армии в то время был чрезвычайно высок. Народы, пострадавшие от нацизма, хорошо знали, кто и как сломил ему хребет. Тем более что у власти в социалистических странах оказались недавние подпольщики, антифашисты, которые были обязаны Москве своим спасением. Многие хотели примкнуть к этой силе. И политики, и генералы государств Восточной Европы надеялись как на советское вооружение, так и на более тесное сотрудничество армий. Лучшей академии они для себя не представляли.Инициаторами военного союза были прежде всего представители Польши, Чехословакии и ГДР. У них был повод опасаться «угрозы из Бонна». США не выдержали своего первоначального плана оставить Западную Германию демилитаризованной. В 1955 году ФРГ стала членом НАТО. Этот шаг вызвал возмущение в советском лагере. Карикатуры на «боннских марионеток» ежедневно публиковались во всех советских газетах. Пехота ГДР и танки ЧССР и ГДР. Совместные учения объединенных вооруженных сил государств – участников Варшавского договора «Влтава-66», 1966 год. Фото: РИА Новости/В. ГжельскийНепосредственные соседи ФРГ всё ещё опасались «нового Гитлера». А в ГДР не без оснований считали, что ФРГ при поддержке НАТО может рано или поздно поглотить Восточную Германию. Лозунги о «единой Германии» были весьма популярны в Бонне. Румынию и Албанию беспокоила схожая ситуация, сложившаяся в Италии. Ее тоже постепенно вооружали натовцы.После смерти Сталина СССР несколько умерил наступательный порыв по всем фронтам — и армейским, и идеологическим. Утихла война в Корее. Гораздо агрессивнее с середине 1953 года держались наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции, британцы и американцы. Тем из них, кто преувеличенно относится к «роли личности в истории», показалось, что после смерти Сталина Советский Союз можно если не «помножить на ноль», то заметно потеснить в международной политике. Но ни Хрущев, ни его коллеги по президиуму капитулировать не намеревались.

Варшавский ужин

В Варшаве в мае 1955 года открылось Совещание европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. Основные детали Договора к тому времени уже были проработаны. Социалистические страны Восточной Европы подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. По существу — военный союз, чаще всего именуемый Организацией (в противовес «вражескому» альянсу) Варшавского договора (сокращенно — ОВД).Первой Договор, в соответствии с алфавитным порядком, подписала Албания. Затем — Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия. К ужину всё было готово. В тексте Договора, как и в принятой через несколько лет военной доктрине, отмечалось, что ОВД имеет сугубо оборонительный характер. Но оборонительный характер доктрины не означал пассивности. В боевом планировании допускалась возможность упреждающего удара против группировок войск вероятного противника, «изготовившихся к нападению». Председатель Совета министров СССР Николай Булганин (в центре) в присутствии членов советской делегации и делегаций других стран подписывает Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, CCCР, Чехословакией на Варшавском совещании, 14 мая 1955 года. Фото: РИА Новости

Неспроста для столь важного совещания и — без преувеличений — исторического акта Хрущев и его соратники выбрали Варшаву. Во-первых, не стоило лишний раз подчеркивать гегемонию СССР. Во-вторых, Варшава располагалась ближе к другим дружественным столицам — Берлину, Будапешту, Праге… В-третьих, поляки сильнее других народов Восточной Европы пострадали от немцев и нуждались в гарантиях безопасности… А участники Договора, разумеется, обязывались всеми средствами помогать любой из стран ОВД в случае военной агрессии.

На страже мира и социализма

Главнокомандующим Объединенными вооруженными силами стран – участниц Варшавского договора стал советский маршал Иван Конев. Штаб возглавил генерал армии Алексей Антонов — член Ставки Верховного главнокомандующего в годы войны. На Вашингтон назначение Конева — одного из маршалов Победы — произвело сильное впечатление. Американский военный историк полковник Майкл Ли Лэннинг в своей книге «Сто великих полководцев» писал, что роль Конева во главе вооруженных сил Варшавского договора куда важнее роли Георгия Жукова на посту министра обороны СССР.Коневу и Антонову, возглавлявшим дружественные армии целую пятилетку, действительно удалось многое. Они превратили ОВД в эффективную военную силу. Достаточно вспомнить Единую систему противовоздушной обороны ОВД, которая централизованно управлялась и объединяла все силы ПВО. Иван Конев. Фото: РИА Новости/Юрий АбрамочкинТогда, в 1955-м, для Запада ситуация стала наглядной: ФРГ, Франция, да и Великобритания оказались заложниками хрупкого мира между двумя сверхдержавами — СССР и США. После Варшавского договора биполярный мир, уже ставший реальностью де-факто, стал таковой де-юре. Во многом это помогало Советскому Союзу налаживать отношения с Парижем и Бонном, что в 1970-е вылилось в «эпоху разрядки».

Противостояние систем

Американская военная доктрина никогда не была даже внешне миролюбивой, допуская применение упреждающего ядерного удара. Но страх ответного удара оставался главным сдерживающим фактором. А вторым тормозом для американской экспансии была Организация Варшавского договора.Чем-то ОВД напоминала Священный Союз, организованный монархами — победителями Наполеона. Тогда Россия, действуя по всей Восточной Европе, пресекала попытки революционных волнений. Для «дружественных армий» самые суровые испытания тоже были связаны с желанием политической власти сохранить существующее положение вещей, пресекая контрреволюцию. Так было во время самых известных военных операций ОВД — в 1956 году в Венгрии и в 1968 году в Чехословакии.Но политическая ответственность, как известно, лежит не на военном командовании. СССР, как и Российскую империю в годы Священного Союза, недруги стали называть жандармом Европы. Ввод войск ОВД в Прагу, 1968 год. Фото: РИА Новости/Юрий АбрамочкинВ то же время в СССР к вопросам расширения влияния ОВД относились с чувством меры. В 1968 году из организации вышла Албания. В разные годы можно было бы превратить организацию в межконтинентальную. И КНР (до поры до времени), и Вьетнам, и Куба, и Никарагуа, и ещё ряд государств проявляли стремление присоединиться к Договору. Но Организация осталась сугубо европейской.В том же 1968 году проявился особый статус Румынии: эта страна не подчинилась решению большинства и не приняла участия в операции «Дунай». И все-таки капризный Бухарест остался в ОВД. Румынских коммунистов устраивала роль enfant terrible социалистического лагеря.

Развалины блока

Срок действия Договора истек 26 апреля 1985 года. К тому времени в составе армий ОВД насчитывалось почти 8 млн военнослужащих. Тогда ещё никто не мог предсказать, что генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, месяц назад сменивший умершего Константина Черненко, станет последним советским вождем. Продление Договора казалось (и было) делом техники. Его и продлили — на 20 лет, с соблюдением всех юридических тонкостей.Но через несколько лет история ускорила свой бег. В 1989 году социалистические режимы Восточной Европы начали рассыпаться, как детские крепости из песка. ОВД всё ещё существовала — и военные относились к ней вполне серьезно. Они, к счастью, не стали действовать торопливо и суматошно и после 1990 года, когда «мир социализма» перестал существовать. 25 февраля 1991 года государства – участники ОВД упразднили её военные структуры, но мирные направления Договора сохранили в неприкосновенности. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и член Политбюро ЦК КПСС Александр Яковлев (справа) во время встречи руководителей государств – участников Варшавского договора, 1989 год. Фото: РИА Новости/Борис БабановТолько через полгода после распада Советского Союза, 1 июля 1991 года, все государства, входившие в ОВД, и их правопреемники в Праге подписали Протокол о полном прекращении действия Договора. Почти все страны – участницы Варшавского договора ныне состоят в НАТО. Даже Албания.Но Договор, существовавший 36 лет, сыграл в истории Европы роль, которую забывать не стоит. По крайней мере, для Старого Света это были мирные годы. Отчасти — благодаря ОВД.Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»Обложка: Фото: РИА Новости