Как специалисты по инфо-войне плодят фейки против России

Сразу три сообщения из США по тематике информационных войн, ведущихся против России, сошлись в течение последних 24 часов – 5-6 мая.Первая. Госдеп США выделит 140 тысяч долларов на «помощь балканским государствам в борьбе с “дезинформацией”, прежде всего, c российской».Речь идет о подготовке специалистов по информационной войне в регионе Балкан. Тем же самым госдеп когда занимался с «энтузиастами» украинского и арабского происхождения, готовя их по своим программам – одних к разогреву «арабской весны», других с «правильному освещению» событий на Майдане.Теперь, как уточняется в тендерной документации, вывешенной на сайте госдепа, бюджет будет выделен через посольство США в косовской Приштине на реализацию программы «TechCamp в Косове: борьба с дезинформацией на Балканах». – «TechCamp Kosovo: Countering Disinformation in the Balkans». Где они там нашли «дезинформацию» кроме своей собственной – загадка для независимых наблюдателей.Ангажированность подобных «учеб» для фейко-операторов известна уже много лет. Автор сам в 2010 году столкнулся с вербовкой блогеров на базе одного из центров подготовки. Учат изрядно «одноклеточно» — есть методички, есть оплата за труды. А потом на самых популярных в России сайтах, например – «Континенталист», появляются группы интерпретаторов, которые не могут выжать из себя ни одной статьи – у них в публикациях одни нули. Зато лихо комментируют и интерпретируют в самом негативном ключе те правдивые материалы, которые не по нраву их хозяевам.Теперь эта «школа нулей – школа 00», как я стал её называть про себя, продолжает воспитание своей интернет-агентуры на Балканах.

Черчилль бы такое не одобрил

Американские дипломаты (дипломаты ли?) пишут откровенно: «Цель программы «TechCamp Kosovo» — укрепить доверие общественности к свободной прессе и к демократическим институтам, помогать участникам программы лучше выявлять фейковые новости и бороться с ними, а также с дезинформацией и связанными с ней угрозами, такими как поддельные аккаунты», — так говорится в тексте на сайте госдепа. Хотя – по схеме – такой работой должны заниматься пропагандистские службы, а не дипломатическая – в лице госдепа США. Но там уже давно всё смешалось и срослось…Мероприятие в Косово планируется собрать региональное. Его «целевая аудитория» — слушатели из самого Косово, непризнанного Сербией, но являющегося «точкой опоры» для американцев на Балканах. Заметим, что премьер-министр Великобритании времен Второй Мировой войны Уинстон Черчилль был бы очень недоволен появлением кого бы то ни было – даже союзников-янки – в районе Балкан, которые он называл «мягким подбрюшьем Европы» и считал зоной влияния Англии.Тем не менее, янки здесь и сейчас в Косово, и не стесняются приглашать в это самопровозглашенное, вопреки международному праву, образование активистов информационной войны из соседних стран – Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Словении. Американцы ждут даже представителей из Сербии, поскольку для янки очень важно иметь там свою информационную агентуру.Госдеп четко определяет кандидатов, которые желательны для работы в «TechCamp Kosovo». В число слушателей курсов зазывают «официальных представители местных правительств», «журналистов», а также «медиаинфлюэнсеров», что есть новое словечко, характеризующее «влиятельных лиц в СМИ» и топовых блогеров.Курс подготовки подобных пропагандистов нацелен, в частности, на их обучение тому, как «противодействовать российской дезинформации». Требования сформулированы: «Как минимум половина журналистов, прошедших подготовку в рамках программы «TechCamp», должны принять в перспективе – после обучения – непосредственное участие «в местных или региональных инициативах по укреплению журналистских сетей», в том числе, в рамках «активного противодействия российской дезинформации», а также к проведению мероприятий по борьбе с этой дезинформацией». То есть – запустить «круги по воде». Если это, конечно, не болото…Про дезинформацию, льющуюся с Запада – ни слова. С другой стороны на Балканах янки уже ощущают российское влияние, коли они так возбудились. Замечал и не раз, что каждое попадание наших статьей «в точку» вызывает истерику со стороны западников, уверенных, что только они владеют «истиной в последней инстанции». Хотя для уже защиты своих дряхлеющих «истин» они сплошь и рядом не могут обойтись без лжи и без фейков. Хорошо они понимают, что в неокрепших мозгах плохо обученных школьников – «квалифицированных потребителей» даже фейки будут восприниматься, как факты реальной жизни, а не как выдумки нанятых за доллары пропагандистов.

Принять участие в конкурсе на получение гранта госдепа в «TechCamp» – заманивают деньгами – могут «представители некоммерческих и неправительственных организаций, аналитических центров, организаций гражданского общества и образовательных институтов» из указанных выше стран Балканского региона.Публика там, судя по тому, какая сейчас в Европе поднята вакханалия вокруг дискредитации нашей Победы во Второй Мировой войне, весьма податлива, и из этого молодняка могут вырастить «солдат удачи» для информационного фронта США на Балканах.Это – новость первая.

«Обязательные поправки» от Национальной разведки США

Вторая новость. В США намерены обнародовать 53 документа о «вмешательстве России» в президентские выборы 2016 года, о чем только что сообщил исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл.Они, видимо, плохо понимают исход такой кампании – тот исход, что инкриминируемая нам «роль России в определении результатов американских президентских выборов», как утверждают уже на уровне Национальной разведки США(!), в конце концов, приведет американский народ к пониманию непреложной истины: «Он, народ США (We the People) без России даже POTUS’a себе избрать не может». Значит, у России такая Сила, что… И так далее – в меру их фантазий.Так вот, сначала мистер Гренелл заявил, что «все документы, свидетельствующие о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, могут быть преданы гласности». Но заявил как-то двусмысленно, на что мы обращаем внимание читателей:«All of the transcripts, with our required redactions, can be released to the public without any concerns of disclosing classified material». — «Все стенограммы с нашей обязательной редакцией могут быть опубликованы без каких-либо опасений по поводу раскрытия государственных тайн», – подчеркнул Гренелл в письме председателю Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адаму Шиффу.Письмо было направлено 4 мая, и стало известным прессе спустя несколько часов. Официальный представитель Комитета по разведке подтвердил, что такое решение было принято «после более чем годичной ненужной задержки». А задержка была связана с нежеланием Белого дома публиковать материалы из опасений, что в них «могут содержаться государственные секреты». Трамп, судя по всему, имел иные резоны не пропускать этот доклад на публику, но в конец концов именно так, как формулирует это Гренделл, перед избирателями, которых уверяют – на свою голову – во всесилии Москвы, и объяснились. Американцы любят и уважают Силу – как это в Вашингтоне понять не могут?И теперь документы будут все-таки преданы гласности с обязательной редакций от лица спецслужб. Поэтому, чтобы спецслужбы там в этих текстах не исправили – либо что-то уберут, либо допишут – эту бумагу можно воспринимать, как подлог и акт очередной информационной атаки на Россию. Ждем новую волну обвинений в стиле highly likely.

Фейк из недр «источников в ООН»

И ещё одна – третья свежая новость в рамках того же информационного наката на Россию. Как сказано в информационном сообщении агентства AFP из Нью-Йорка, «в отчете ООН раскрыто, что российская ЧВК «Вагнер» разместила в Ливии около 1 тысячи бойцов».Весомый источник – этот «отчет ООН». Только существует ли эта бумага?Оказалось – нет сейчас такой бумаги. А французам подсунули «пустышку».При выяснении источника этого вброса проявились следующие детали. Во-первых, французы не называют своих информаторов в ООН: «The UN report says, according to several diplomats who spoke to AFP on condition of anonymity as the document has not yet been made public». – «Источник в ООН говорит, что, по словам нескольких дипломатов, которые разговаривали с AFP на условиях анонимности, документ еще не был обнародован».Получается: первое – такого документа в ООН не озвучивали.Второе – все свидетельства – из анонимных источников.Третье – фейк основан не на документе ООН, что вынесено в заголовок и в лид материала AFP, а на многочисленных публикациях о «Вагнере» в американской прессе, которым можно доверять о слова «никогда».Но, информационная волна уже поднята, хотя новый фейк, который сейчас подхвачен СМИ, появился из слухов и вбросов. Вернее, информационных отбросов.Возможно, авторы этого фейка «из недр источников ООН» прошли такую же подготовку в американской школе, где готовят интернет-агентуру. И для них главное, не правдивая информация, а хайп и русофобия под любым предлогом и соусом.Бороться с этим можно только одни способом – не реагировать на каждый вброс и, тем более, его не тиражировать подобное у нас – проверять информацию. И бить-бить-бить по их «уязвимым точкам», чем и занимается, например, телеканал RT. Знаю, что в арабском мире его многие смотрят и верят информации из Москвы. Хотя там активничают совсем не симпатизирующие нам информационные службы, RT смогло найти свою очень широкую аудиторию.Ясно, что на каждый чих производителей западных информационных вбросов не наздравствуешься, поэтому скажем сразу для всех для них: «Приятно аппетита, не подавитесь вашими фейками, господа».