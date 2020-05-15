Методы подбора персонала могут быть разными, потому, что все зависит от целей и особенностей вакансий. Резюме соискателей здесь Prommu.com/ankety. Сегодня мы расскажем вам о методах подбора персонала. Оставайтесь с нами! Для того, чтобы современные методы поиска, подбора и оценки персонала сработали корректно и поиск квалифицированных специалистов прошёл успешно, нужно соблюдать следующую последовательность действий: Определите потребности. Оценка сотрудников — это одна из стадий решения бизнес-задач высшего уровня. Поэтому на первом этапе нужно понять, какие цели стоят перед компанией и какой вклад оцениваемые специалисты должны внести в достижение этих целей. Какими компетенциями и качествами должны обладать специалисты, чтобы справиться с возлагаемыми на них задачами? Пожалуй, стоит подробно объяснить термин «компетенция» для тех, кто с ним пока не знаком. Это одно из самых важных понятий, которым оперируют современные рекрутеры, применяющие методы подбора и оценки персонала. Выбор подходящего метода, для того, чтобы можно было оценить работу персонала. Анализ исходных данных помогает определить оптимальные по соотношению «вложенные деньги — отдача» способы оценки. Одним из наиболее популярных методов, которые используют для подбор персонала-является интервью. Интервью это беседа, на которой можно узнать об опыте и о профессиональных качествах сотрудника. Соционика— распределение кандидатов на вакантные должности по четырем соционическим типам. Каждый тип предполагает свой стиль общения и работы. Тесты также являются популярной процедурой для оценки путем прохождения ограниченного по времени испытания. С помощью тестов можно установить уровень знаний и личностных качеств кандидата.Технология комплексного выявления деловых, личностных, профессиональных качеств потенциальных сотрудников, их умений и знаний через последовательное проведение широкого набора оценочных мероприятий. В ходе процедуры выясняется соответствие кандидатов корпоративной культуре компании, ее целям и стратегии. Обычно критериями оценки служат модели компетенций, разработанные на основе ключевых требований к той или иной должности. Теперь вы знаете все о методах, которые используют для подбора персонала. Спасибо за внимание!