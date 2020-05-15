Выпускникам алтайских школ выдадут аттестаты учета и ЕГЭ

Аттестаты об основном и среднем образовании в Алтайском крае будут выдавать школьникам на основе итоговых годовых оценок, без необходимости обязательной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Такая мера действует по всей России, соответствующая информация размещена на сайте регионального Минобра. Такой подход подтвердили и на местах, к примеру, в комитете по образованию Барнаула.

Как сообщил заместитель Министра просвещения РФ Виктор Басюк на совещании с регионами, прошедшем в режиме видео-конференц-связи, формат проведения ЕГЭ в 2020 году будет скорректирован, а его сроки перенесут с 8 июня на более поздний период. ОГЭ проводиться не будет вовсе. Замминистра уточнил, что такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.

Рособрнадзор уточнил, что ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны.

Как пояснили в комитете по образованию Барнаула, для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо. Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов, уточняет администрация Барнаула.