Хакеры требуют $21 млн за личные данные Мадонны, Дрейка и Элтона Джона

Киберпреступники атаковали сайт адвоката звезд шоу-бизнеса Аллена Грубмана и требуют у него $21 млн в обмен на дальнейшее сохранение информации о знаменитостях в тайне.

Источники издания Page Six сообщают, что делом занимается ФБР. Владельцы юридической фирмы Grubman уведомили всех своих знаменитых клиентов.

«Хакеры проникли в систему, пока все отвлеклись на пандемию. Мы полагаем, что это преступники из восточноевропейской страны. Они требуют в обмен на данные $21 млн, но пострадавшая фирма не ведет с ними переговоров», – сказал один из источников.

По его словам, в фирме Грубмана хранятся все важнейшие детали, касающиеся знаменитостей – от адресов и контрактов до конфиденциальной бухгалтерии и деловых соглашений в Нью-Йорке и Голливуде.

Юридическая фирма заявила: «Мы подтверждаем, что стали жертвами кибератаки. Мы уведомили клиентов и сотрудников, а также наняли экспертов мирового уровня, специализирующихся в этой области, и работаем над решением проблемы круглосуточно».

Среди музыкантов, чьи интересы представляет фирма, – Lil Nas X, The Weeknd, U2, Мэрайя Кэри, Мадонна, сэр Элтон Джон и Дрэйк. Среди актеров – Приянка Чопра, Роберт Де Ниро, София Вергара, Леброн Джеймс и Майк Тайсон.

Хакеры скрываются под псевдонимами REvil и Sodinokibi. В январе они атаковали финансовую компанию Travelex с помощью вредоносного ПО, которое шифрует все данные до тех пор, пока жертвы атаки не выплачивают выкуп в криптовалюте.