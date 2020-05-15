Ученый РАН развеял миф о госдолге США

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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине, 2017 год

Damir Sagolj/Reuters

Конфликт между США и Китаем не приведет ни к распродаже $1 трлн казначейских бумаг, которыми владеет Пекин, ни к приостановке выплат по ним со стороны США. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

Ранее сенатор от штата Теннесси Марша Блэкберн призвала отказать Китаю в выплатах процентов по ценным бумагам американского Казначейства, которыми владеет Пекин.

Ее инициативу поддержал сенатор Линдси Грэм, заявив в интервью Fox News, что «весь мир должен выставить [Китаю] счет за пандемию».

Позже, в начале мая, South China Morning Post написала, что власти Китая рассматривают возможность распродажи американского госдолга: якобы это может спровоцировать падение курса доллара и обвал фондовых рынков США.

«Это пустые угрозы и за ними нет экономического содержания. Дело в том, что формальный сброс такого количества бумаг может спровоцировать панику на мировых финансовых рынках. Но в то же время нужно понимать, что это очень резко ударит по Китаю. Есть одна техническая особенность: если вы начинаете в большом количестве избавляться от ценных бумаг, рассчитывая на одномоментную прибыль, то у вас будет резко падать их стоимость», — рассказал Васильев «Газете.Ru».

Ученый добавил, что сегодня, даже при околонулевых ставках по казначейским бумагам США, Китай получает доход порядка $20, 30 или 40 млрд, и страна заинтересована в этих деньгах, поскольку их можно потратить на поддержку собственной экономики.

Но и США не станут рисковать, объявляя «каникулы» по выплатам в адрес Китая, считает Васильев. Он назвал это довольно рискованным шагом, потому что сегодня значительная часть долговых обязательств Вашингтона находятся у иностранных держателей.

«Все нынешние программы поддержки собственной экономики в США так или иначе зависят от эмиссии ценных бумаг Федерального казначейства, а значит их часть будет размещаться и за рубежом», – считает академик.

«Есть такое понятие: «too big to fail» (слишком важен, чтобы обанкротиться. — англ.). Тот триллион долговых бумаг США, который собрал у себя Китай, как раз попадает в эту категорию и остается для Пекина главным инструментом, который позволяет ему держать Вашингтон «на коротком поводке», – подчеркнул Васильев в комментарии «Газете.Ru».

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