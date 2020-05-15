Пляжи Севастополя готовят к началу курортного сезона с 15 июня

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РИА «Новости»

Власти Севастополя дали указание готовить пляжи к началу курортного сезона с 15 июня текущего года, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Развожаев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Начало курортного сезона с 15 июня может стать возможным, если ситуация с распространением коронавируса нового типа в регионе улучшится, подчеркнул Развожаев. Он добавил, что в этом случае всем приезжающим предстоит сдавать экспресс-тесты на коронавирус и проходить процедуру измерения температуры.

При этом врио губернатора отметил, что полноценно данный вопрос будет рассматриваться на втором этапе снятия ограничений при условии, что ситуация резко не ухудшится на первом этапе.

По состоянию на 15 мая, в России зафиксировано 262 843 случая новой коронавирусной инфекции, из них 2418 — с летальным исходом. Вылечились 58 226 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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