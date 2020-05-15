Американский истребитель F-22 потерпел крушение во Флориде

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Американские истребители F-22 Raptor

Toby Melville/Reuters

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor разбился в районе авиабазы Эглин в штате Флорида во время учебного полета, пилот сумел катапультироваться, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление командования авиабазы.

«Самолет F-22, приписанный к 43-й истребительной эскадрилье и входящий в состав 325-го истребительного авиакрыла, в настоящее время базирующегося в Эглине, разбился сегодня утром примерно в 9.15», — говорится в сообщении.

По словам военных, разрушений или погибших вследствие крушения нет. Пилот истребителя находится в больнице в стабильном состоянии. Причины происшествия устанавливает комиссия.

В настоящее время Соединенные Штаты сняли с производства самолет F-22, ему на смену пришел истребитель пятого поколения F-35.

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