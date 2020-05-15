РФ и Турция снимут взаимные ограничения для автоперевозчиков

Остановить прослушивание

close





Depositphotos

Россия и Турция договорились возобновить двустороннее автосообщение и снять взаимные ограничения на транзитные перевозки, передает ТАСС заявление пресс-службы Минтранса РФ.

«Была достигнута договоренность о взаимном снятии ограничений на время, которое отводится автоперевозчикам обеих стран на транзит», — заявили в министерстве.

Также стороны сняли ограничения на срок пребывания российских и турецких водителей во время двусторонних автоперевозок.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Аэропорты Турции начнут проверять всех пассажиров на COVID-19 с 1 июня

— Турция ввела новые правила по возврату средств за отмененные туры

— Представитель Эрдогана пожелал Пескову скорейшего выздоровления на русском языке