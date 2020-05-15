РФ и Турция снимут взаимные ограничения для автоперевозчиков

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Россия и Турция договорились возобновить двустороннее автосообщение и снять взаимные ограничения на транзитные перевозки, передает ТАСС заявление пресс-службы Минтранса РФ.
«Была достигнута договоренность о взаимном снятии ограничений на время, которое отводится автоперевозчикам обеих стран на транзит», — заявили в министерстве.
Также стороны сняли ограничения на срок пребывания российских и турецких водителей во время двусторонних автоперевозок.
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