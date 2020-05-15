Число новых случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 1 тыс. 639

За последние 24 часа в стране было проведено около 33 тыс. 332 тестов, в результате чего общее число тестов составило почти 1,48 млн, показали данные.

Число пациентов, находящихся в интенсивной терапии, впервые упало ниже 1 тыс. в Турции, в то время как более 100 тыс. пациентов уже выздоровели.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа в своём посте в Twitter подчеркнул важность социального дистанцирования и использования масок. Он также призвал общественность продолжать избегать людных мест, несмотря на то, что меры по борьбе с распространением вируса постепенно ослабляются.