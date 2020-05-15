Северная столица России продолжит жить с ограничениями

В ряде российских регионов наблюдается картина, когда после заявления президента РФ Владимира Путина о прекращении нерабочих дней, они продолжают находиться под ограничениями. Причина кроется в том, что окончательное решение принимается главами субъектов.

Карантин в Санкт-Петербурге продлили до 31 мая 2020

Продление режима самоизоляции в Санкт-Петербурге до 31 мая 2020 года уже официально объявили городские власти. До июня продлеваются все ограничения и запреты, которые ввели из-за режима повышенной готовности. Как объясняют власти, на такие меры пришлось пойти из-за ухудшения обстановки по числу заболевших коронавирусом в городе.

Как уточнила пресс-служба администрации губернатора Петербурга: «В соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121. В соответствии с документом все ранее введенные запреты и ограничения сохраняются по 31 мая».

Отмечается, что данный шаг стал следствием ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Петербурга. В частности, продолжается рост количества инфицированных COVID-19. Одной из причин ухудшения ситуации петербургские власти называют низкий уровень самоизоляции в городе, который в последние дни упал до 2,1.

Накануне глава страны Владимир Путин объявил о завершении обязательных нерабочих дней в России, начиная с 12 мая. Однако кто, когда и на каких условиях может приступить к работе — определяют регионы.

В Питере впервые излечили коронавирус плазмой крови

В Петербурге получены первые успешные результаты лечения плазмой крови пациентов с COVID-19. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в городском комитете по здравоохранению.

За последнюю неделю в Городской больнице №40 Курортного района плазму перелили трем пациентам с тяжелым течением COVID-19. Все заболевшие показали положительную динамику. Состояние первого пациента улучшилось на второй день после введения плазмы, а на третий его перевели из реанимации. Сегодня он был выписан домой.

Еще одного заболевшего сегодня перевели в палату из реанимации. Третий тоже поправляется.

Главный специалист по анестезиологии и реаниматологии Городской больницы №40 Евгений Гарбузов рассказал, что первым плазму ввели двум заболевшим врачам больницы, которые были в тяжелом состоянии и готовились к переводу на ИВЛ.

«Терапия гипериммунной плазмы от пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, показывает хорошие результаты. Мы продолжим подбор доноров для дальнейшего расширения этой работы», — сказал Гарбузов.

Названы условия открытия кафе и ресторанов

В Петербурге поэтапно возобновлять работу кафе и ресторанов начнут, когда уровень заболеваемости будет незначительным, а в больницах освободится достаточное количества коек, заявил вице-губернатор Евгений Елин. При этом заведения общепита должны будут соблюдать определенные условия на каждом из этапов.

На первом этапе разрешат торговлю потребительскими товарами на площади 400 м2 и работу общепита с обеденным залом не более 50 м2. «На втором этапе, после того, как у нас еще больше снизится количество заболеваний, мы увеличим эти параметры. То есть, это уже будет не 50 квадратных метров, а существенно больше, увеличится количество посадочных мест и уменьшится расстояние между посетителями», — пояснил Елин

Владельцам ресторанов и кафе стоит закупить защитные экраны — их наличие в заведениях общепита после снятия ограничительных мер будет обязательным, отметил он в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург».

«Бизнесменам нужно изучить стандарты, разработанные Роспотребнадзором. Нужно уже сейчас скомпоновать обеденные залы соответствующим образом, готовить оборудование. Всем рестораторам нужно поменять свою бизнес-модель и понять, как они будут зарабатывать. Им нужно подумать о развитии услуг по продаже еды навынос, о том, какие продукты они будут предлагать. Власти будут помогать – развивать уличную торговлю, также мы упростим подходы к размещению террас», — добавил вице-губернатор.

На данный момент, констатировал Елин, в Петербурге пока нельзя возобновить работу контактных видов бизнеса — кафе, ресторанов, салонов красоты и парикмахерских. «На сегодняшний день мы не можем себе позволить открыть ни салоны красоты, ни рестораны. Это определяется очень простым обстоятельством — уровень заболеваемости не позволяет такие шаги предпринять. Эти бизнесы являются контактными и достаточно опасными», — пояснил представитель Смольного.