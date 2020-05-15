Врач назвал причины развития пневмонии у Надежды Бабкиной

За состоянием здоровья именитой певицы Надежды Бабкиной в последние дни следит едва ли не вся страна. Поклонники сильно обеспокоены тем фактом, что на протяжении месяца артистка находилась в больнице в тяжелом состоянии.

Врач назвал причины развития пневмонии у Бабкиной

Переболевшая пневмонией народная артистка Надежда Бабкина могла попасть в больницу после проведения тотальной дезинфекции дома, считает петербургский доктор, профессор Николай Косенков.

По его словам, причиной возникновения бессимптомной атипичной пневмонии могли стать дезинфицирующие средства. Косенков призвал обратить особое внимание на полигексаметиленгуанидин (ПГМГ), который с 2006 по 2011 год применяли в увлажнителях воздуха в Южной Корее. Позже специалисты заявили, что у человека, в течение длительного времени вдыхающего эти вещества, может быстро развиться прогрессирующая атипичная пневмония.

Николай Косенков пояснил, что молекулы ПГМГ нарушают целостность мембраны клеток организма, поэтому они перестают нормально функционировать. С точки зрения профессора, медикам, которые работают в больницах, нужна специальная защита не только от коронавируса, но и от ПГМГ, которым обрабатывают помещения. Также, по словам Николая Косенкова, таким воздухом не должны дышать и пациенты, находящиеся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как это может заметно усугубить состояние.

«Обычные респираторы и маски не помогут. Можно использовать фильтрующие противогазы без принудительной подачи воздуха. Такие противогазы — самые распространенные и недорогие», — рассказал специалист.

Доктор призвал прекратить использовать для дезинфекции вещества, содержащие ПГМГ в палатах больниц, транспорте и в общественных местах.

Бабкина рассказала о страданиях после выписки из больницы

Надежда Бабкина две недели назад выписалась из больницы, где лечилась от двусторонней пневмонии. Причиной заболевания стала коронавирусная инфекция, которая протекала у Бабкиной крайне тяжело.

Исполнительница сейчас находится дома, к работе она пока не вернулась в полной мере, она старается работать дистанционно, поддерживая связь со своими друзьями и коллегами. Как рассказал ее официальный представитель Сергей Горох, Бабкина после выписки из больницы ещё не покидала свою квартиру, соответственно, не виделась даже с самыми близкими людьми, в том числе мужем и сыном.

Это необходимо как для безопасности самой Надежды Георгиевны, так и для безопасности ее близких. Бабкина уже победила острую фазу болезни, но фактически ее лечение продолжается дома. В первую очередь ее организму необходимо окрепнуть, но кроме всего прочего Бабкиной также нужно думать о безопасности близких, поскольку она теоретически может оставаться разносчиком коронавирусной инфекции. Поэтому все общение сейчас между Бабкиной и близким происходит исключительно в удаленном режиме — по видеосвязи.

«Аппетит хороший, настроение боевое, хотя она еще никогда не находилась так долго одна, вдали от людей, в разлуке с родными — даже с мужем и сыном общается теперь по телефону и скайпу», — пояснил Горох.

Бабкина не может обходиться без помощи сиделки

Бабкина после выписки из больницы, где она провела несколько недель, вынуждена прибегать к помощи сиделки. Той самой юной Аллочки, что ухаживала за ней в клинике.

По словам Бабкиной, она прониклась симпатией к Алле, которая, несмотря на свою молодость, умудрялась перетаскивать певицу на своих руках повсюду, куда самостоятельно Бабкина добраться не могла. Кроме сиделки пока с ней рядом находится и медсестра, работавшая с ней в то время, что певица находилась в палате. Об этом поведал Горох.

Однако по главному вопросу о том, чем именно переболела Бабкина, директор хранит молчание, уверяя, что ему самому это неизвестно. Был ли это коронавирус или воспаление легких, Горох, по его словам, сам не знает. Ему известно лишь одно: в клинику Бабкина была доставлена в тяжелом состоянии, побывала в реанимации, ее вводили в медикаментозную кому. А теперь ей предстоит долгий курс реабилитации, заявил концертный директор.