Власти Алтайского края время отказались смягчения режима ограничений из-за коронавируса

Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить действующий в регионе режим ограничительных мероприятий. Решение принято из-за нестабильной эпидемиологической ситуации, связанной с нарушениями требований по самоизоляции со стороны граждан в первомайские праздники. Об этом сообщил оперштаб по региону.

Вопрос снятия ряда ограничений в регионе 15 мая внес на рассмотрение оперативного штаба губернатор Алтайского края Виктор Томенко. «Сложившийся разумный баланс между ограничительными мерами и разрешением на деятельность большинства отраслей экономики края под контролем требований Роспотребнадзора позволяет удерживать распространение коронавируса в регионе и, по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в РФ, сохранять один самых низких показателей летальности в Сибири», — сказано в сообщении.

Виктор Томенко ранее говорил о необходимости смягчения режима ограничений для стабильной работы организаций всех сфер деятельности региона. «Анализ ситуации показывает, что выбранная в Алтайском крае гибкая модель ограничений позволяет оперативно реагировать на складывающуюся эпидобстановку. А она, по результатам прошедших праздников, вызывает определенную тревогу у эпидемиологов. За два прошедших дня в крае подтверждено 77 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших возросло до 847 человек, в их числе 108 детей», — отмечает оперштаб.

С 8 мая Роспотребнадзор внедрил методические рекомендации, в которых установлены показатели для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях пандемии коронавируса. «Наша эпидситуация неустойчивая, показатели меняются в зависимости от роста количества инфицированных. В последние дни ежедневно регистрируется от 20 до 43 случаев заболевания. Ситуация эта ожидаемая, она всем понятная. Это первомайские праздники, когда жители края нарушали требования и рекомендации по соблюдению режима самоизоляции и прочих ограничительных мер. Анализ сегодняшней ситуации, неустойчивая динамика основных показателей не позволяют нам рекомендовать снять ограничительные мероприятия», — приводятся в сообщении слова руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирины Пащенко.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов проинформировал, что среди заразившихся коронавирусом отмечается увеличение количества пациентов со средней и тяжелой степенью течения болезни. «Здесь мы от недели к неделе видим увеличение количества пациентов среднетяжелых и тяжелых, которых мы переводим на искусственную вентиляцию легких. При этом мы транспортируем пациентов из районов Алтайского края. Это прогнозируемая ситуация, это накопление характерно для всех регионов России, кто сталкивается сейчас с коронавирусом. Это говорит о том, что заболевание протекает непросто», — отметил Дмитрий Попов.

В ходе заседания штаба отмечалось, что на следующей неделе в зависимости от развития эпидемической ситуации с коронавирусом в Алтайском крае может быть рассмотрен вопрос о смягчении действующего режима ограничительных мер. «Соблюдение всех гигиенических рекомендаций, масочного режима, а также предписанных ограничений, позволит ускорить принятие такого решения. Тем более в общероссийской классификации наш регион находится на втором этапе снятия ограничений», — отмечает оперштаб.

Таким образом, экономика региона пока продолжит функционировать в нынешнем режиме.