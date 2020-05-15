Facebook запустила сервис для видеоконференций Messenger Rooms

Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, запустила в четверг сервис групповых видеозвонков под названием Messenger Rooms. Об этом сообщил глава компании Марк Цукерберг на своей странице в соцсети.

«Messenger Rooms теперь доступен для всех в США и Канаде и будет доступен для всего мира на следующей неделе», – написал он.

«В Rooms нет ограничений по времени, можно добавлять до 50 человек», – указал Цукерберг. По его словам, группы звонков можно создавать бесплатно в разных соцсетях компании, а именно в Facebook, Messenger , а вскоре в этот список добавятся WhatsApp и Instagram. Создатель группового видеозвонка может просто поделиться ссылкой на беседу со всеми желающими, и они, перейдя по ней, сразу подключатся к разговору.

Отдельно глава компании подчеркнул, что данный инструмент создан в основном не для работы, а для общения с друзьями и близкими людьми. «Вам не нужно выбирать точное время для общения, как в других сервисах видеоконференций: здесь все намного более непринужденно и весело», – добавил Цукерберг.

В настоящее время рекордсменом по популярности среди сервисов видеоконференций является Zoom. Невероятным темпам прироста пользователей не мешает даже то обстоятельство, что многие правительства и организации высказывают обоснованные сомнения в безопасности использования этой платформы.



