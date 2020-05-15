В ближайшие три месяца человечество ожидают погодные аномалии

Всемирная метеорологическая организация предупредила о том, что в мае, июне и июле этого года на человечество ждут достаточно серьезные аномалии, связанные с погодой, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Специалисты заявили, что в это время будет повышаться температура воздуха и поверхности океана. Особенно заметно это будет в большей части стран Северного полушария, а также в тропических широтах. Одновременно с этим в Южной Америке будет выпадать недостаточное количество осадков. Генеральный секретарь Петтери Талас рассказал о том, что во время распространения пандемии необходимо иметь достаточно четкий прогноз погоды и ориентироваться на ближайшее будущее. Объяснить это можно тем, что температура воздуха и количество осадков будут влиять на основные экономические сегменты, а также на саму систему здравоохранения. Благодаря разработке прогноза погоды на длительный период, можно подготовиться к тому, что случится в ближайшие месяцы. Прогноз ВМО был основан на тех данных, которые были предоставлены 13 глобальными центрами. С учетом данной информации удалось сформировать достаточно точный прогноз погоды на ближайшие 3 месяца. Моделирование специалистов показало, что в ближайшее время температура атмосферы значительно увеличится и будет достаточно сильно превышать установленную ранее норму. Несмотря на то, что нет никаких признаков того, что произойдет сильное потепление, приземная температура уже сейчас находится на отметке, близкой к рекорду. Стоит отметить, что за всю историю наблюдений апрель этого года стал самым теплым. Также достаточно высокие температуры со всеми предыдущими годами наблюдались в январе, феврале и начале весны. В ближайшее время в тропических широтах стоит ожидать сильного повышения температуры поверхности океана. Из-за этого могут возникнуть очень сильные тропические циклоны, а также пострадать коралловые рифы. Доктор Борис Ревич заявил, что от климатических изменений такого характера может погибнуть намного больше людей, чем от пандемии, ведь жара еще опаснее, особенно для тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем, а таковых очень много.