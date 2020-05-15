Миллиарды лет назад Венера была похожа на Землю и даже могла быть обитаемой

На протяжении примерно 3 миллиардов лет на Венере могли быть живые существа, но около 750 миллионов лет назад все поменялось и температура на планете подскочила до отметки в 462 градуса, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Ученые провели исследования, в котором удалось установить, что достаточно долгое время Венера могла бы быть пригодной для жизни. Но потом ее климат поменялся и это стало причиной того, что пострадало примерно 80% всей поверхности планеты. Конечно, такое утверждение достаточно смелое, ведь большинство специалистов считает, что Венера расположена далеко от обитаемой зоны и при этом находится очень близко к Солнцу. В связи с этим, на ее поверхности никогда не могло быть жидкой воды. На самом деле вода на Венере, по словам астрохимика Эрве Коттин, вполне могла быть. Ведь на других экзопланетах, которые намного горячее Венеры, в атмосфере удавалось найти водяной пар. Изучить достаточно хорошо Венеру не удается из-за того, что высадить на поверхность специальное оборудование – это огромная проблема. Но все же авторы последнего исследования выделили два наиболее важных этапа в эволюции этой планеты. Образовалась Венера примерно 4,5 миллиарда лет назад. Спустя 300 миллионов лет она полностью остыла. Изначально в ее атмосфере присутствовало огромное количество углекислого газа, но за счет определенных процессов, климат на ней начал развиваться примерно так, как на Земле. Силикатные породы устранили излишек углекислого газа. Примерно 750 миллионов лет назад климат на Венере начал меняться. Причиной этого стала активность вулканов, которые снова увеличили количество углекислого газа. Из-за этого начался процесс парникового эффекта и температура на планете начала стремительно увеличиваться до невероятных отметок. Ученые разработали с помощью специального оборудования несколько сценариев развития Венеры. Вне зависимости от указанного количества жидкой воды, планета все равно на протяжении трех миллиардов лет могла поддерживать стабильный климат, пригодный для существования живых организмов.