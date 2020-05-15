Жители Земли могут не пережить 4 июля 2020 года

Некоторое время назад в СМИ появлялись прогнозы относительно 2020 года и нового планетарного цикла, когда все планеты Солнечной системы собираются в одном угловом секторе. Такое событие обычно провоцирует на Земле различные междоусобицы, например войны, революции. Также не редки эпидемии и бедствия, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Согласно прогнозам астрологов, для нашей планеты настоящим испытанием станет 4 июля. В этот день все планеты выстроятся почти в одну линию. Разумеется, она будет не идеально ровной, однако отклонение окажется настолько минимальным, что подобного события не было ещё за всю историю современного человечества. Можно только вспомнить 1982 год, когда небесные тела собрались под одну сторону от Солнца внутри дуги 95°. Астрономы знали об этом событии за несколько лет, поэтому в свет вышли пугающие книги, например «Эффект Юпитера». В книге, которую написали астрофизики Джон Гриббин и Стивен Плагеман в 1974 году, заявлялось, что выстраивание планет приведет к разрушающим землетрясениям на нашей планете. Не исключено пробуждение Йеллоустона или 9 баллов по шкале Рихтера в области разлома Сан-Андреас.Все предположения в материале были подкреплены научными фактами и теориями. Главные аргументы – влияние на литосферу перепадов гравитации, изменения в электромагнитных полях и магнитные бури.В 1982 году самые страшные прогнозы не сбылись, однако вулканическая активность повысилась во много раз. Вулканы «бушевали» на протяжении десятилетия. Стоит выделить и такие события, как война в Афганистане, взрыв на Чернобыле, падение СССР и т.д.Страшно представить, что произойдет на планете с учетом того, что в этот раз планеты выстроятся в более ровную линию. Нам остается только ждать. За несколько месяцев 2020 года случилось столько событий, как за последние пару лет, поэтому сложно представить, какие испытания постигнут человечество.