Врач назвала основы противораковой диеты

Правильное питание — основа профилактики любого заболевания. Защитить себя можно от развития заболеваний внутренних органов, в том числе и от злокачественных опухолей.Врач-онколог Ольга Высотина назвала главные пункты противораковой диеты. Это классические принципы, говорит она, которые каждый человек может адаптировать к современным условиям.Ольга Высотина советует избегать избыточного потребления жиров. Особенно, животных. От них желательно вообще отказаться.«Максимальное количество свободного жира – 1 столовая ложка растительного масла в день — желательно, оливкового», — говорит врач.При этом за качеством жиров также надо следить. В частности, надо избегать их прогоркания. Недопустимо использовать масло после жарки.Читайте на Информинг.Ру: Зарубежные медики назвали пять лучших детокс-продуктов для печени Медик призывает совершать покупки правильно. В частности, грецкие орехи, и любые другие, стоит покупать исключительно в скорлупе. Это же касается семечек. Нельзя кушать бубки (очищенные семечки), которые долго хранились. Масло лучше приобретать в жестких банках либо непрозрачных бутылках.

Готовить блюда лучше с небольшим количеством соли. Ее суточная норма — не более 5 граммов в день. Противораковая диета также предполагает ограничение потребления сахара и других рафинированных углеводов.«Ограничьте употребление мяса, замените его частично растительными белками. Это могут быть бобовые, рыба — желательно мелкие глубоководные виды, яйца (не более трех в неделю), молочными продуктами небольшой жирности», — рекомендует доктор.Врач Высотина дает и рекомендации по употреблению и выборе мяса. По ее словам, следует отталкиваться в этом вопросе от ценности. Противораковая диета — это нежирное белое мясо, кролик, телятина, курица свободного содержания (не бройлер), постное красное мясо. Колбасы, сосиски, копченое мясо и копченая рыба — табу. Они из рациона должны быть исключены.Медик советует готовить пищу на пару, запекать, тушить. Жарка не приветствуется. Как и все подгоревшие блюда — такие лучше выбросить, кушать недопустимо.«Употребляйте крупы из цельного зерна, хлебобулочные изделия обогащенные пищевыми волокон. Не снимайте кожуру с овощей: просто тщательно мойте их щеткой. Готовьте на чистой воде — отстаивайте, очищайте либо используйте родниковую», — советует врач-ординатор.Отвары трав и фруктовые соки предпочтительнее обычного чая с сахаром. А газированные напитки вообще надо исключить. Алкоголем злоупотреблять нельзя. Но и переедать тоже — кушать надо, когда есть ощущение голода. Яндекс Дзен