Браки рождаются на небесах, а судьба человека предопределена: вот доказательства

Согласно рассказам китайцев, у божества имеется красная нить, которой он перевязывал ноги женщин и мужчин. Объединенные нитью люди в будущем обязательно встречались, даже если они были за сотни километров друг от друга.

В сборнике «О мистическом и чудесном» писатель Ли Фуянь, живший в период династии Тан (612-907 гг.), записал интересную историю одного мужчины по имени Вэй Гу. Китаец прибыл в город Сунчэн и остановился в постоялом дворе. Там он увидел пожилого человека, который читал одну книгу.

Вэй Гу заинтересовался книгой, поэтому задал старику несколько вопросов. Старец заявил, что в его книге записаны будущие браки людей Поднебесной. Возле пожилого человека лежал старый мешок, а в нем – красная нить. Старик через мгновение показал пальцем на трехлетнюю девочку на руках у слепой женщины и отметил, что это будущая жена Вэй Гу. Мужчина, разумеется, не поверил, он приказал убить девочку.

Спустя 14 лет Вэй Гу женился. Между бровей у своей жены он заметил странный шрам. Девушка отметила, что в детстве какие-то неизвестные напали на нее с ножом без причины. Тогда Вэй Гу понял, что старик был абсолютно прав. Высшие силы предопределяют судьбу для каждого человека, и опровергать или менять что-либо глупо и бесполезно. Значимые события всё равно так или иначе произойдут. Ничего в нашей жизни не случайно.