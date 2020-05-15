Вторая волна коронавируса может быть более смертоносной: когда ждать очередную вспышку

Первая вспышка коронавируса идет на спад, в связи с чем власти определенных стран радостно выдыхают. ВОЗ же заявила, что уже сегодня нужно готовиться к новой вспышке, которая точно повторится этой осенью. Возможно, она будет даже более смертоносной, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Ганс Клюгеиз ВОЗ предполагает, что эпидемиологическая ситуация осенью в Европе будет ужасной: вспышка коронавируса может совпасть с сезонными заболеваниями, такими как грипп и корь. Система здравоохранения не готова к такому «комбо», она нуждается в срочном укреплении. Об опасности второй волны коронавируса говорят многие эксперты. В качестве примера они приводят испанский грипп 1918-1920 годов. Появившееся в прошлом столетии заболевание сперва было не очень опасным, но вскоре оно вернулось и погубило 50 млн людей. В опасности находятся страны, где первая волна прошла относительно спокойно. Это Африка и Восточная Европа. Власти некоторых стран заявляли, что они не такие, как Италия. В реальности же для них всё может только начинаться. Сегодня эпидемия не бушует, но уже совсем скоро может выстрелить с новой силой. В этих вопросах необходимо быть максимально осторожными. Сложно сказать, что именно ожидает людей осенью. Возможно, будет тоже жесткий карантин, который затянется опять на несколько месяцев. Такой расклад вновь оставит без работы множество людей, мировая экономика пойдет на дно.