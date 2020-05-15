Режим самоизоляции решено продлить в Новосибирске

Областные власти продлили режим самоизоляции на время действия режима повышенной готовности, но уже с понедельника будет снята часть ограничений.

До какого числа продлили карантин в Новосибирске

Послабления связаны с занятием на улице физкультурой и спортом в количестве не более двух человек, с соблюдением социальной дистанции. Разрешены прогулки не более двух человек, либо семьей. Разрешено возобновить работу продовольственным рынкам в районах Новосибирской области, за исключением рынков Новосибирска. Постановление о разрешении их работы будет принято в ближайшие дни.

Со слов губернатора можно будет посещать кладбища, которые были закрыты в связи с карантинными мерами. В регионе сохранится масочный режим, а дистанционное обучение для школьников и учащихся других образовательных учреждений продлится до конца учебного года.

Несмотря на то, что 9 мая Новосибирская область вошла в топ-20 регионов по суточной заболеваемости коронавирусом в стране, в режим самоизоляции внесли значительные послабления. На сегодня, в регионе зарегистрировано более 1000 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 15 человек скончались. Со слов главы, смертность в регионе составляет 1,28%. Коэффициент распространения коронавируса в области — 1,11%.

Власти уже открывают новые стационары, чтобы не допустить нехватки мест. Пока более 60% коечного фонда в области для коронавирусных больных остается свободным, власти надеются, что новосибирцы не займут резервные места.

Точный срок окончания режима самоизоляции пока не определен.

Продлен карантин до 31 мая или нет

11 мая Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации по поводу коронавируса. Ожидалось, что президент официально продлит нерабочие дни, поскольку особых предпосылок для снятия противовирусных ограничений в стране пока нет. Выход на плато по количеству заболевших коронавирусом пока не предвидится ни в целом по стране, ни в отдельных регионах. Да и сами субъекты федерации к этому моменту уже успели официально объявить о продлении режима самоизоляции, аккуратно обозначив лишь сроки постепенного снятия ограничений.

Но президент неожиданно заявил о другом.

«Режим нерабочих дней продлился больше шести недель. Врачи сейчас знают о болезни гораздо больше, чем в начале эпидемии. Благодаря заранее принятым мерам сохранены многие тысячи жизней… Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений», — сказал Владимир Владимирович и торжественно объявил о завершении нерабочих дней.

Зоопарк готов к открытию

В соответствии с решениями органов власти одно из любимых мест жителей Новосибирска — зоопарк имени Шило был закрыт для посещения с 28 марта. Вчера администрация зоопарка сообщила, что он откроется в ближайшее время и для этого все готово.

С 28 марта Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило был закрыт для посещений. «Дата открытия зоопарка пока не известна — решением областной администрации режим самоизоляции в Новосибирске продлен. Но в нашем графике подготовки к приему посетителей все по расписанию. Прошли субботники, сотрудники сообща привели в порядок всю территорию. Дважды прошла специальная противоклещевая обработка», — сообщили в администрации зверинца.

Сотрудники зоопарка привели территорию в идеальный порядок, обрезали кустарники, все животные переведены в чистые летние вольеры. «Мы готовы к приему гостей и очень ждем, когда наша жизнь полностью вернется в привычное русло», — добавили в администрации.

В этом году благодаря теплой погоде весенний переезд животных завершился даже раньше обычного. Сейчас уличные прогулки доступны всем — даже самым маленьким и теплолюбивым животным. При этом у тех, кому противопоказаны прохладные ночи, как всегда, есть возможность укрыться в теплом павильоне или погреться под специальными лампами. Перевод животных «на летние квартиры» — дело довольно хлопотное, но в зоопарке Новосибирска обязательное.

Названы сроки открытие фитнес-клубов и бассейнов в Новосибирске

Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка заявил, когда откроют спортивные комплексы.

В Новосибирской области во время введения режима самоизоляции по приказу губернатора приостановили работу фитнес-клубы и бассейны, так как эти заведения являются местами массового скопления людей. 12 мая в регионе ослабили ограничительные меры по коронавирусу. Разрешили гулять на улице, посещать кладбища. Однако многие учреждения остаются закрытыми.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка заявил, что торговые центры, досуговые и спортивные учреждения начнут открывать во время третьего этапа снятия режима самоизоляции. Первыми с карантина начнут снимать фитнес-клубы и бассейны.

«Эти меры предпринимаются по согласованию с главным санитарным врачом России. 8 мая регионы получили методические рекомендации», — говорит Сергей Семка.

Он пояснил, что региональные власти ведут переговоры с руководством фитнес-клубов и бассейнов на предмет обеспечения требований безопасности. Выводить спортивные учреждения из карантина планируется не раньше июня.