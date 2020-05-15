84 новых случая COVID-19 обнаружили в Татарстане

За последние сутки в Татарстане обнаружили 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 2 064. Выздоровели 1 006 человек (+163 за сутки), 7 скончались.

Как сообщили в республиканском оперштабе, 1 случай завозной, 83 — контактные. 28 пациентов госпитализированы, 56 получают лечение на дому — у них легкая или бессимптомная формы.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 51, Апастовский район — 10, Набережные Челны — 8. Высокогорский район — 5. 4 случая обнаружили в Нижнекамском районе, по два — в Зеленодольском и Лаишевском, по одному — в Заинском и Тукаевском.

Больше всего заболевших — 25 человек — в возрасте 30−50 лет, по 15 заразившихся в двух возрастных категориях — 18−30 лет и 60−70 лет. 12 заболевших в возрасте от 50 до 60 лет, 9 пациентам от 70 до 80 лет, пяти — от 80 до 90, еще троим — до 18 лет.

Всего в России за минувшие сутки обнаружили 10 598 случаев коронавируса. Выявлены 262 843 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 58 226 человек, 2 418 скончались. Лидеры по числу новых случаев — Москва (4 748), Московская область (945), Санкт-Петербург (541), Нижегородская область (307).