Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире

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Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос. Об этом пишет Comparisun.

По подсчетам экспертов, это произойдет к 2026 году.

Согласно данным Bloomberg, в настоящий момент состояние Безоса составляет $144 млрд. Резкий рост дохода в ближайшее время бизнесмену может обеспечить повышенный спрос на онлайн-покупки в связи с пандемией коронавируса, считают эксперты.

Как отмечается, стоимость акций Amazon уже сейчас сильно повысилась. За текущий год Безос увеличил свое состояние на $29,4 млрд.

Вторым в мире долларовым триллионером может стать китайский девелопер Сюй Цзяинь. По подсчетам аналитиков, это произойдет в 2027 году. Третье место они предрекли основателю Alibaba Group Джеку Ма, состояние которого может достичь триллиона долларов в 2030 году.

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