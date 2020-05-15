Статья Путина о Второй мировой будет опубликована в день празднования Победы

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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в…
Алексей Никольский/РИА «Новости»
Статья президента России Владимира Путина о событиях Второй мировой войны будет подготовлена и опубликована ко дню празднования 75-летия Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Празднование 75-летия Победы проходит в течение всего текущего года, поэтому время [для подготовки статьи] еще есть, — уточнил представитель Кремля.
Он отметил, что многое в том числе зависит от основных празднеств по случаю юбилея.
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