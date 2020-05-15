На Украине Зеленского обвинили во вредительстве

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Валентин Огиренко/Reuters

Украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Ростислав Дубовой заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лоббирует законы в угоду Международному валютному фонду (МВФ). Об этом он написал в своем Facebook.

Он отметил, что украинский лидер «ни разу не поддержал» законопроект, который направлен на увеличение социальных выплат. Депутат добавил, что Зеленский при этом лично контролировал принятие закона для МВФ.

«Зачем принимать эти законы, если МВФ пересматривает условия кредитования не в пользу Украины?» — написал Дубовой.

По мнению депутата, такая политика Зеленского является » вредительством по отношению к собственной стране».

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