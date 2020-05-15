Викторию Боню вышвырнули из магазина за отказ от «дебильной маски»

Инста-дива ярая противница масок. И это в период пандемии коронавируса.

Известную российскую телеведущую и блогершу Викторию Боню отказались обслуживать в магазине брендовой косметики Sephora, потому что она пришла туда без маски, и это несмотря на строгую рекомендацию специалистов соблюдать меры предосторожности в период пандемии коронавируса. Инста-дива не верит в то, что говорят о коронавирусе официальные источники, и связывает его с 5G, мировым заговором, чипированием и т.д.

«Выпульнули меня из Sephora. Пойду маску покупать эту дебильную. Она вред наносит больше, чем пользы. Вообще, дышать углекислым газом вреднее, чем… Я против масок», — возмутилась Боня.

Вообще инста-дива уверена, что «корона не летает», а заразиться можно только через слюну, а потому она не видит смысла мучить себя «дебильной маской», в которой она задыхается.

«Я чуть не задохнулось. Не понимаю, как люди днями в них работают. Ужасы!» — сокрушается Виктория.

Боня считает, что дышать микробами вреднее и опаснее. По ее мнению, ношение маски и перчаток может привести к снижению иммунитета.

Отметим, что 40-летняя инста-дива сейчас занимается beauty-марафонами. А на досуге изучает секретные документы ЦРУ, смотрит интервью вирусологов, вышедших из тюрьмы, а также проводит свой анализ ситуации с коронавирусом. Она относится к тем, кто верит в теорию заговора, считает, что людей обманывают, и опасается излучений сети пятого поколения (5G).

С Виктории часто смеются звезды шоу-бизнеса и медиаперсоны. Кто-то считает, что инста-дива просто переборщила с аяваской (напитком, запрещенным в РФ), с помощью которого она достигала высокого уровня «осознанности» во время ритуала в Латинской Америке. Ксения Собчак и вовсе нагрубила и назвала ее «тупой блогершой». А известный психиатр, доктор Андрей Курпатов в эфире счел это «клинической идиотией» и «тупизмом». Боня от нападок отбивается, однако в ответ никого не оскорбляет, а пытается приводить аргументы.

В одном строю с Боней выступил знаменитый советский и российский режиссер Никита Михалков. В одном из выпусков своей авторской передачи «Бесогон» он обвинил сооснователя корпорации Microsoft Билла Гейтса в попытке чипировать людей. Американский миллиардер в настоящее время спонсирует проект по разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Михалков уверен, что это маскировка, а на самом деле людей будут чипировать с целью тотального контроля над человечеством.

Напомним, что в России с 12 мая начали смягчать ограничительные меры.