Ряд российских регионов может отменить карантин

В России 11 из 85 регионов могут принять решение о снятии ограничительных мер, которые введены из-за распространения коронавируса, сразу со второго этапа. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.Она отметила, что эти регионы могут выйти «не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер».По её словам, в России больше 20 регионов могут начать смягчение ограничений, если они обеспечат охват тестированием и достаточно свободных больничные коек. Голикова отмечает, что для начала снятия ограничений коэффициент распространения инфекции должен быть меньше или равен 1.На данный момент коэффициент распространения равен 1 в среднем по стране, но в регионах сильно различается.В каких регионах продлили карантин до 31 мая 2020Москва – 130 716 зараженныхС 12 мая мэр Москвы Сергей Собянин приступил к поэтапному снятию ограничений, пишут «Известия». В Москве возобновлено строительство домов, школ и дорог, работают производственные предприятия. В остальных сферах режим самоизоляции продолжается до 31 мая.Кафе, рестораны, кинотеатры и другие непроизводственные предприятия открывать пока не спешат. На всех работающих объектах введен строгий санитарный контроль. Кроме того, на территории Москвы действует масочный режим, который предполагает и обязательное использование перчаток.Рязанская область – 2 028 зараженныхРязанская область находится на 12 месте по числу зараженных в стране с 2 028 пациентами, больными коронавирусом. Режим самоизоляции в регионе, само собой, продлен, но не до конкретной даты, а до особого распоряжения губернатора. В Рязанской области ввели ряд послаблений, например разрешили оказывать стоматологические и парикмахерские услуги, работать химчисткам и прачечным, но только по предварительной записи. Людям можно гулять в скверах, однако парки и набережная, почему-то, закрыты для посещения. При этом, в регионе введен режим обязательного использования масок и перчаток в общественных местах и транспорте.Тульская область – 2 158 зараженныхГубернатор Тульской области Алексей Дюмин, похоже, всерьез задумался о том, как продлить режим самоизоляции и дать возможность людям выбраться из дома. Ограничительные меры в регионе продлены до конца мая, однако появился целый ряд список того, чем можно заняться.

Губернатор разрешил тулякам гулять в парках, но только по двое и при условии ношения масок, а также соблюдения социальной дистанции. Что удивительно, людям можно посещать плавательные бассейны, если организации выполнят все требования Роспотребнадзора. И, наконец, в Тульской области работают магазины розничной торговли непродовольственными товарами с площадью не более 200 квадратных метров. Ограничения, разумеется, тоже есть. Так, например, тулякам старше 65 лет запрещается выходить из дома без веских причин. До конца месяца отменяются все льготы на проезд в общественном транспорте. В ряде городов введен обязательный масочный режим. Все санатории и летние лагеря закрыты до 15 июля.Пермский край — 871 зараженныйС 11 мая временно исполняющий обязанности губернатор Пермского края Дмитрий Махонин разрешил населению гулять. Делать это можно в одиночку либо с сожителями. Единственное исключение – добираться до места прогулки на транспорте нельзя. На случай, если пермяк столкнется с прохожими, нужно иметь при себе маску и перчатки.С 12 мая в Пермском крае стали открываться автомастерские, салоны красоты, парикмахерские, ателье и небольшие магазины непродовольственных товаров. Все организации должны работать с соблюдением правил безопасности.Республика Крым – 239 зараженныхГлава Республики Крым Сергей Аксенов продлил режим самоизоляции до 31 мая. Как и прежде, жителям республики запрещается покидать дома без необходимости. Однако, в Крыму уже начали работать салоны красоты и парикмахерские. Отправляясь в общественные места местные жители должны соблюдать масочный режим.Чукотский автономный округ – 36Чукотка – наименее зараженный регион России, тем не менее губернатор принял решение продлить режим самоизоляции до 31 мая, как и во многих других субъектах, чтобы сберечь здоровье населения. Послабления, конечно, есть. Ряду объектов торговли и сферы услуг разрешили работать как прежде, но при условии соблюдения мер предосторожности. В каждом районе округа власти развернули дополнительные койки для больных коронавирусом. Медики увеличили охват тестирования на COVID-19. Несмотря на относительно малое число зараженных, правительство Чукотского автономного округа действительно старается предусмотреть любые сценарии, чтобы защитить население.