Режим самоизоляции решено продлить в Новосибирске

Областные власти продлили режим самоизоляции на время действия режима повышенной готовности, но уже с понедельника будет снята часть ограничений.До какого числа продлили карантин в НовосибирскеПослабления связаны с занятием на улице физкультурой и спортом в количестве не более двух человек, с соблюдением социальной дистанции. Разрешены прогулки не более двух человек, либо семьей. Разрешено возобновить работу продовольственным рынкам в районах Новосибирской области, за исключением рынков Новосибирска. Постановление о разрешении их работы будет принято в ближайшие дни.Со слов губернатора можно будет посещать кладбища, которые были закрыты в связи с карантинными мерами. В регионе сохранится масочный режим, а дистанционное обучение для школьников и учащихся других образовательных учреждений продлится до конца учебного года.Несмотря на то, что 9 мая Новосибирская область вошла в топ-20 регионов по суточной заболеваемости коронавирусом в стране, в режим самоизоляции внесли значительные послабления. На сегодня, в регионе зарегистрировано более 1000 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 15 человек скончались. Со слов главы, смертность в регионе составляет 1,28%. Коэффициент распространения коронавируса в области — 1,11%.

Власти уже открывают новые стационары, чтобы не допустить нехватки мест. Пока более 60% коечного фонда в области для коронавирусных больных остается свободным, власти надеются, что новосибирцы не займут резервные места. Точный срок окончания режима самоизоляции пока не определен.Продлен карантин до 31 мая или нет11 мая Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации по поводу коронавируса. Ожидалось, что президент официально продлит нерабочие дни, поскольку особых предпосылок для снятия противовирусных ограничений в стране пока нет. Выход на плато по количеству заболевших коронавирусом пока не предвидится ни в целом по стране, ни в отдельных регионах. Да и сами субъекты федерации к этому моменту уже успели официально объявить о продлении режима самоизоляции, аккуратно обозначив лишь сроки постепенного снятия ограничений.Но президент неожиданно заявил о другом.«Режим нерабочих дней продлился больше шести недель. Врачи сейчас знают о болезни гораздо больше, чем в начале эпидемии. Благодаря заранее принятым мерам сохранены многие тысячи жизней… Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений», — сказал Владимир Владимирович и торжественно объявил о завершении нерабочих дней.